Затриманий у Грузії Саакашвілі написав листа Зеленському

Наразі грузинський експрезидент перебуває у СІЗО в місті Руставі, що за 20 кілометрів від Тбілісі.

Голова виконавчого комітету Національної ради реформ, колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якого наразі заарештовано, написав листа президенту України Володимиру Зеленському.

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Текст листа Саакашвілі 5 жовтня оприлюднив на сторінці у Facebook.

"Шановний Володимире Олександровичу, глибоко зворушений вашими словами і відгуком справжнього державного діяча високого класу на мій незаконний арешт і ув'язнення у Грузії за сфальсифікованими звинуваченнями, які, крім Росії, не визнає ніхто в світі. Я більше життя люблю свою Грузію, але дуже люблю і Україну, мою другу батьківщину, де провів багато років свого життя і де у мене є сім'я і друзі, і громадянство, яке я дуже ціную. Я все життя буду пишатися тим, що мав можливість додати свій скромний внесок у історичні зміни і реформи, які ви проводите. Оскільки я фактично є особистим в'язнем Путіна, то дуже високо оцінюю вашу принципову позицію щодо захисту України, всього регіону і всіх в'язнів імперії. З повагою, Михайло Саакашвілі", - написав він.

Нагадаємо, 1 жовтня у Грузії Саакашвілі затримали і помістили в пенітенціарну установу. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування. Президент Зеленський запевнив, що всі профільні інститути працюватимуть над питанням повернення Саакашвілі в Україну.

Варто зазначити, що у Грузії Саакашвілі був оголошений у розшук - він не був на батьківщині останні 8 років. Його заочно засудили до шести років ув'язнення, визнавши винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Також Саакашвілі є підозрюваним у інших кримінальних справах. Грузинська влада неодноразово заявляла, що Саакашвілі після повернення в країну буде затриманий.

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