Затримання бізнесмена-корупціонера Мазепи на кордоні: у ДБР поділилися деталями справи

Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

ДБР затримало організатора "схеми" протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Йдеться про Ігоря Мазепу. Правоохоронці також взяли під варту трьох учасників злочинної організації, у тому числі брата організатора.

Про це повідомили в ДБР.

"29 листопада 2023 року працівники ДБР спільно з ДСР Національної поліції України викрили та затримали учасників злочинної організації, які протиправно заволоділи понад 7 гектарами землі, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури — Київської ГЕС", – зазначають у відомстві.

Затримання Мазепи

Що відомо про оборудку

За даними правоохоронців, до злочинної організації входило майже два десятки фігурантів: інвестори у сфері будівництва елітного житла, їхні помічники, юристи, архітектори, землевпорядники, інші кваліфіковані спеціалісти та представники держорганів. Вони діяли в інтересах декількох забудовників.

Процес відбувався так:

використовуючи прогалини у правовому статусі ділянок, організатори через корупційні зв'язки у держорганах оформлювали їх як землі сільгосппризначення, що дозволяло виділяти ці ділянки громадянам України;

через соціальні мережі шукали "підставних осіб", які через незнання ситуації та скрутне матеріальне становище погоджувались за винагороду підписати документи щодо виділення їм землі у приватну власність;

підписували низку документів для оформлення права власності на земельні ділянки;

перепродавали землю представникам відомих на Київщині забудовників елітної нерухомості, які й замовили та профінансували незаконну схему.

Затримання Мазепи

"За такою схемою протягом 2020-2021 років організатори та учасники злочинної організації заволоділи землями державної власності, які віднесені до земель водного фонду та розташовані на гідроспорудах стратегічної Київської ГЕС. Реалізації злочинної схеми сприяли дії окремих посадовців органів Держгеокадастру, які перевищили свої службові повноваження під час прийняття рішень, щодо виділення земельних ділянок", – наголосили правоохоронці.

Затримання Мазепи

Нагадаємо, у четвер, 18 січня, Державне бюро розслідувань затримало українського бізнесмена, засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу під час проходження україно-польського кордону на КПП Медика-Шегині.

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