Затримання бізнесмена Мазепи: чому слідчі дії відбувалися без санкції суду — прокуратура

Прокурор стверджує, що у правоохоронців були підстави вважати, що підозрюваний може здійснити втечу з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Прокурор Офісу генерального прокурора Євген Сльота пояснив, чому правоохоронці затримували бізнесмена Ігоря Мазепу та проводили обшуки у нього без ухвали суду.

Про це він говорив в ефірі національного телемарафону.

За словами Євгена Сльоти, Кримінально-процесуальний кодекс дозволяє правоохоронним органам без ухвали суду затримати особу, підозрювану у вчиненні злочину, якщо є обґрунтовані підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

Також, зазначив він, у невідкладних випадках правоохоронці мають право проникнути до житла чи іншого володіння підозрюваної особи, у тому числі для проведення обшуку.

“В даному випадку у органу досудового розслідування було достатньо підстав вважати, що підозрюваному було відомо про те, що у цьому кримінальному провадженні в кінці минулого року іншій групі з восьми осіб було повідомлено про підозру у вчиненні аналогічних кримінальних правопорушень, пов’язаних із заволодінням землями в межах захисної дамби Київської ГЕС. Із цієї групи шість осіб було взята під варто, одну оголошену в розшук. Саме тому на думку слідства, підозрюваний, дізнавшись про можливе притягнення до кримінальної відповідальності, з метою її уникнення 18 січня вчинив спробу виїхати за межі України та був затриманий”, - пояснив прокурор.

При цьому Євген Сльота наголосив, що слідчий суддя, який розглядав відповідні клопотання, визнав їх обґрунтованими та постановив ухвалу, якою визнав обшуки законними.

Нагадаємо, співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) 18 січня затримали бізнесмена та директора інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепу, коли той намагався перетнути українсько-польський кордон. За інформацією ДБР, він є організатором схеми протиправного заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС. Потенційні матеріальні збитки у цій справі становлять 7 млн грн.

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