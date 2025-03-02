Затримання чоловіка з собакою: у Волинському ТЦК прокоментували інцидент

У Волинському ТЦК прокоментували затримання чоловіка з собакою. Він є порушником військового обліку, який намагався всіляко уникнути служби.

Про це написали у Волинському ТЦК та СП.

"Військовослужбовці ТЦК запросили його до службового автомобіля, але останній накивав п'ятами покинувши свого пса. Порушника військового обліку все ж доставили до транспортного засобу", - зазначили у відомстві.

Далі на відео видно військового, який іде поруч з авто, а за ним біжить той самий пес. У підсумку, військовий супроводив тварину до дому господаря. Сам чоловік показав, куди саме слід відвести його собаку. У дворі помешкання військовозобовязаного було ще двоє псів.

"У підсумку, тварина була передана рідним військовозобовязаного. А зважаючи на любов до тварин цього громадянина, його було направлено для подальшого проходження військової служби в один із кінологічних підрозділів", - завершили у ТЦК.

Нагадаємо, поліція Сумської області проводить перевірку за фактом нападу у Шостці на правоохоронця та співробітника ТЦК та СП.

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