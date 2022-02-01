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Затримання Голубана та відповідь РФ на пропозиції США щодо України. П'ять новин, які ви могли проспати

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Затримання Голубана та відповідь РФ на пропозиції США щодо України. П'ять новин, які ви могли проспати

Getty Images

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський підтвердив інформацію про затримання колишнього полковника поліції Юрія Голубана за підозрою у підготовці до масових заворушень в Україні. Читати далі –>
  • Російський уряд надав письмову відповідь на пропозицію США, спрямовану на деескалацію ситуації довкола України. Читати далі –>
  • ЗМІ дізналися, що США тиснуть на президента Бразилії Жаїра Болсонару, намагаючись скасувати його запланований на середину лютого візит до Росії на тлі ситуації довкола України. Читати далі –>
  • Велика Британія оголосила про надання Україні допомоги в розмірі 88 мільйонів фунтів стерлінгів (118 мільйонів доларів) для підтримки стабільного державного управління та енергетичної незалежності. Читати далі –>
  • США повністю схвалили вакцину проти COVID-19, розроблену американською біотехнологічною компанією Moderna. Читати далі –>
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