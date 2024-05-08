Затримання гравця ФК "Хуст" військкомами: в ТЦК прокоментували інцидент

У військкоматі наголошують, що зараз захист держави на першому місці.

У Закарпатському обласному ТЦК і СП відреагували на заяву футбольного клубу "Хуст" щодо затримання військкомами їхнього гравця Миколу Сираша.

Про це йдеться у коментарі ТЦК для "УНІАН".

У військкоматі наголосили, що вболівають за український футбол. Втім, захист держави ставлять на перше місце. Що більше - процес бронювання і отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований В ТЦК наголошують: якщо у спортсмена немає законних підстав і належним чином оформленого бронювання, то його можуть мобілізувати.

"У той час, коли сотні видатних спортсмені в лавах Сил оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м’яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими порівняно з іншими громадянами України і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни", - йдеться у коментарі Закарпатського ОТЦК і СП.

Затримання гравця ФК "Хуст"

У футбольному клубі заявили, що їхнього гравця Миколу Сираша працівники ТЦК просто з вокзалу доправили до військкомату. На момент затримання футболісту виповнилося 25 років, хоча закон про мобілізацію ще не вступив у дію.

"У славнозвісному Хустському ТЦК свої правила незаконного утримання людей. Звʼязок з футболістом на цей момент відсутній. Подальша доля - невідома", - наголосили у заяву ФК.

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