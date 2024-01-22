Затримання Мазепи: бізнесмени погрожують зупинкою підприємств – подробиці

Громадський рух бізнесу "Маніфест 42" оголосив про перехід до радикальніших форм протесту проти свавілля силовиків щодо бізнесу та анонсує 1 лютого призупинення роботи компаній на одну годину, якщо уряд не почне вирішувати проблему тиску на бізнес.

Про це йдеться в поширеній 22 січня заяві громадського руху.

"Численні звернення до Президента України щодо безпрецедентної хвилі безперервних атак тилових силовиків на бізнес залишаються без належного реагування. Стаття 42 Конституції, яка гарантує право на підприємницьку діяльність, розтоптана на догоду корупціонерам, які засіли у силових структурах і грабують державу посеред війни. Гарант Конституції мовчить. За цих умов в українських підприємців не залишається іншого виходу крім обʼєднання зусиль для організованого спротиву. Просимо бізнес обʼєднання України залучити всі наявні ресурси, щоб зупинити фактичну ліквідацію права на підприємницьку діяльність", - йдеться у заяві.

Відповіді від керівництва держави чекають до 12:00 1 лютого 2024 року.

"Маніфест 42" також звертається до президента України Володимира Зеленського "безпосередньо розібратися у проблемі свавілля тилових силовиків".

Нагадаємо, 18 січня бізнесмен та засновник інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа був затриманий ДБР під час проходження польсько-українського кордону. Мазепі інкримінують протиправне заволодіння землями, на яких розташовані гідротехнічні споруди критичної інфраструктури – Київської ГЕС. ТСН.ua зібрав все, що відомо про затримання Ігоря Мазепи.

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