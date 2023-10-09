Затримання мера Сум Лисенка на хабарі: САП просить суд про відсторонення від посади

САП просить суд відсторонити міського голову Сум, якого підозрюють у хабарництві.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) 9 жовтня звернулася до суду з клопотанням про відсторонення від займаної посади мера Сум Олександра Лисенка, якого підозрюють у хабарництві.

Про це повідомила пресслужба САП.

Прокурори обіцяють повідомити додатково про розгляд цього клопотання.

САП та НАБУ 3 жовтня повідомили про підозру Сумському міському голові та директору Департаменту інфраструктури Сумської області. Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, меру Сум Олександру Лисенку, якого затримали на хабарі у два мільйона, обрали запобіжний захід – тримання під вартою на два місяці із можливістю застави у три мільйони гривень.

Що відомо про Олександра Лисенка та його поплічника Олександра Журбу читайте у матеріалі ТСН.ua.

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