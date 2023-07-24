Затримання нардепа від "ОПЗЖ": що відомо про "бізнес" посадовця на Запоріжжі

Правоохоронці викрили на співпраці з РФ чинного народного депутата України від забороненої "ОПЗЖ".

Служба безпеки і Державне бюро розслідувань викрили на співпраці з РФ чинного народного депутата України від забороненої проросійської партії "ОПЗЖ" Олександра Пономарьова. Йому повідомлено про підозру у державній зраді.

Відомо, що під час повномасштабного вторгнення РФ цей депутат, перебуваючи на тимчасово окупованій території Запорізької області, добровільно пішов на співпрацю з агресором.

Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв розповів деталі про діяльність затриманого депутата, зокрема, у Бердянську.

Так, за його словами, Пономарьов був "типовим містечковим царьоком, без волі якого у Бердянську не відбувалося нічого".

"Всі місцеві ЗМІ, бізнес та бандити працювали на нього. І будь-які спроби його усунути завершувалися нічим. Він підозрюється у співпраці з росіянами під час окупації, постачанні їм пального і техніки для облаштування оборонних споруд. А після семи місяців в окупованому Бердянську він повернувся до Києва, де продовжив координувати підприємства, що працювали на ворога", - розповів Чернєв.

Нагадаємо, у Києві суд оголосив вирок стрільцю спецпідрозділу "Шторм" так званої народної міліції "ДНР".

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