Затримання підозрюванного у вбивстві Ірини Фаріон: як вдалося розшукати 18-річного юнака

У Генеральній прокуратурі підтвердили особу підозрюваного у вбивстві мовознавиці та колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Ним виявився 18-річний чоловік.

Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

"25 липня у місті Дніпро затримано 18-річного чоловіка, який ймовірно є причетним до умисного вбивства відомої громадської діячки, народної депутатки України VII скликання Ірини Фаріон. Відомо, що під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові. Встановити його особу вдалося за фото зі смарт-камер відеоспостереження. Його затримали в м. Дніпро за місцем проживання", - сказано у повідомленні.

Там додали, що наразі за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури затриманому готується повідомлення про підозру в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Слідчі дії тривають. Встановлюються всі обставини.

Нагадаємо, 25 липня президент Володимир Зеленський поінформував, що у Дніпрі затримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. За даними МВС, наразі слідство схиляється до думки, що стрілець - лише виконавець.

Фаріон весь час перед смертю запитувала доньку про її безпеку. Ексклюзив ТСН

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