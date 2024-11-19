Затримання посадовців МСЕК та лікарень: СБУ викрила нові схеми ухилення від мобілізації

Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки України спільно з Нацполіцією ліквідували три злочинні групи, які сприяли ухиленню від мобілізації та незаконному виїзду чоловіків за кордон.

Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.

Операції провели у Києві, Львові та Одесі, де затримано 13 осіб, зокрема лікарів, посадовців МСЕК та їхніх посередників. Організатори брали хабарі у розмірі від 1,5 до 12 тисяч доларів за оформлення фіктивних діагнозів і довідок про інвалідність.

У Київській області затримано завідувача відділення неврології та нейрохірургії однієї з лікарень і його спільника – лікаря-травматолога, які за гроші фальсифікували історії хвороб призовників. Потім ці фальшиві документи передавали до медико-соціальних експертних центрів, де фіксували «діагнози» і призначали групи інвалідності.

затримано завідувача відділення неврології та нейрохірургії однієї з лікарень і його спільника – лікаря-травматолога, які за гроші фальсифікували історії хвороб призовників. Потім ці фальшиві документи передавали до медико-соціальних експертних центрів, де фіксували «діагнози» і призначали групи інвалідності. У Львові підозру отримали колишня голова та троє посадовців міжрайонної МСЕК, які також фальсифікували медичні довідки для чоловіків, щоб визнавати їх непридатними до військової служби.

підозру отримали колишня голова та троє посадовців міжрайонної МСЕК, які також фальсифікували медичні довідки для чоловіків, щоб визнавати їх непридатними до військової служби. В Одесі затримано двох завідувачів лікарень та секретаря місцевої МСЕК, які продавали фіктивні довідки про інвалідність військовозобов’язаним.

Затримана / Фото: СБУ

Затриманий / Фото: СБУ

Затриманий / Фото: СБУ

Слідчі дії / Фото: СБУ

Слідчі дії / Фото: СБУ

Слідчі дії / Фото: СБУ

Усі фігуранти справи були затримані за участь у незаконній діяльності, яка включала підробку документів і переправлення осіб через кордон. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Зеленський підписав закон про реформу МСЕК.

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