Затримання посадовців МСЕК та лікарень: СБУ викрила нові схеми ухилення від мобілізації

Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Служба безпеки України спільно з Нацполіцією ліквідували три злочинні групи, які сприяли ухиленню від мобілізації та незаконному виїзду чоловіків за кордон.
Про це повідомила пресслужба Служби безпеки України.
Операції провели у Києві, Львові та Одесі, де затримано 13 осіб, зокрема лікарів, посадовців МСЕК та їхніх посередників. Організатори брали хабарі у розмірі від 1,5 до 12 тисяч доларів за оформлення фіктивних діагнозів і довідок про інвалідність.
- У Київській області затримано завідувача відділення неврології та нейрохірургії однієї з лікарень і його спільника – лікаря-травматолога, які за гроші фальсифікували історії хвороб призовників. Потім ці фальшиві документи передавали до медико-соціальних експертних центрів, де фіксували «діагнози» і призначали групи інвалідності.
- У Львові підозру отримали колишня голова та троє посадовців міжрайонної МСЕК, які також фальсифікували медичні довідки для чоловіків, щоб визнавати їх непридатними до військової служби.
- В Одесі затримано двох завідувачів лікарень та секретаря місцевої МСЕК, які продавали фіктивні довідки про інвалідність військовозобов’язаним.
Усі фігуранти справи були затримані за участь у незаконній діяльності, яка включала підробку документів і переправлення осіб через кордон. Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, Зеленський підписав закон про реформу МСЕК.
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