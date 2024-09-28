Затримання посадовця “Енергоатому”: СБУ повідомило скандальні подробиці про “відкати”

В обмін на “данину” у 15 відсотків від розміру контракту він обіцяв постачальникам прискорений розрахунок за контракт.

Служба безпеки України підтвердила затримання директора з контрольно-ревізійної роботи НАЕК "Енергоатом", який вимагав “відкати” від постачальників товарів та послуг для державного підприємства. Раніше стало відомо, що затриманим був топменеджер цього підприємства Олександр Скопич.

Як повідомили в СБУ, в обмін на “данину” у 15 відсотків від розміру контракту він обіцяв постачальникам прискорений розрахунок за відповідний контракт.

“Зловмисника затримали на гарячому, коли він отримав 100 тисяч гривень від постачальника паливно-мастильних матеріалів, який забезпечує державне підприємство, що видобуває уран”, - йдеться у повідомленні.

Посадовця "Енергоатому" затримали "на гарячому" / Фото: Прокуратура міста Києва

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом).

У Київській міській прокуратурі уточнили, що у справі фігурує 48-річний посадовецб “Енергоатому”, до якого звернувся представник приватного товариства із проханням допомогти в отриманні оплати від одного з гірничо-збагачувальних комбінатів за договором, укладеним ще в грудні 2022 року.

“Посадовець пообіцяв вирішити це питання з керівництвом комбінату за 100 тисяч гривень. У разі ненадання грошей він заявив, що посприяє аби укладений договір не був оплачений в жодному разі. Тож підприємець був змушений погодитись на ці умови”, - повідомили в прокуратурі.

Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді застави у сумі 1 млн грн.

Санкція статті передбачає позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше в "Енергоатомі" прокоментували затримання їхнього топменеджера на хабарі 100 тисяч гривень.

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