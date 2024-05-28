Затримання працівниками ТЦК головреда "Економічної правди" Дєнкова: що кажуть у військкоматі

Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував затримання головного редактор "Економічної правди" Дмитра Дєнкова. У військкоматі повідомили, що він довгий час не оновлював облікові дані, тому був оголошений в розшук.

Про це інформує пресслужба обласного ТЦК та СП.

У військкоматі додали, що його затримали представники Державної прикордонної служби України в Одеській області.

"Зазначені громадянином підстави для переміщення транзитною ділянкою з режимними обмеженнями не були підтверджені документально, як і підстави для невчасного оновлення облікових даних.Щодо громадянина службовими особами ДПСУ складено адмінпротокол, чоловіка доставлено до РТЦК та СП", - йдеться у повідомленні.

Через публічний розголос питання перебуває на контролі керівництва Одеського обласного ТЦК та СП.

"Відповідно до норм чинного законодавства військовозобов’язані повинні оновити свої дані у районих ТЦК та СП. Дія закону поширюється на усі відповідні категорії громадян", - нагадали у військкоматі.

Як повідомляли раніше, напередодні у ЗМІ стало відомо про затримання співробітниками ТЦК у Білгород-Дністровському Одеської області головного редактора "Економічної правди" Дмитра Дєнкова. Батьки подали заяву в поліцію на розшук.

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