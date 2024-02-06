Затримання ухилянтів: юрист пояснив, хто і в яких випадках має на це право

Працівники ТЦК та СП не мають жодних повноважень для затримання громадян. Вони можуть лише повідомити до поліції про неявку особи за повісткою, і тоді вже правоохоронці можуть доставити цю людину до ТЦК задля складання протоколу.

Про це розповів провідний юрисконсульт Nota Group Антон Маринич, повідомляє "РБК-Україна".

Коли людина вважається ухилянтом

Юрист зазначив, що в українському законодавстві немає такого поняття як "ухилянт". Фактично "ухилянтом" може вважатися військовозобов'язаний, щодо якого відкрили кримінальне провадження, А сама кримінальна справа щодо нього заводиться тоді, коли людина проігнорувала "бойову" повістку.

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Першу повістку найчастіше дають, щоб військовозобов’язаний пішов до ТЦК та уточнив свої дані. Там його можуть скерувати на проходження ВЛК. І лише в разі, якщо лікарі визнали військовозобов'язаного придатним до служби, в ТЦК йому можуть дати "бойову" повістку для проходження військової служби. Маринич вказав, що до всіх цих кроків військовозобов'язаного, який сам не з’являється до ТЦК, не можна називати ухилянтом.

Чи мають право ТЦК затримувати чоловіків

Юрист розповів, що працівники ТЦК, які періодично досить брутально затримують військовозобов'язаних та везуть до військкоматів, не мають права цього робити.

"Жодних повноважень у ТЦК для затримання немає. Вони мають свій алгоритм дій, якщо особа не з'явилася по повістці. Вони можуть повідомити органи Національної поліції, у них є затверджена форма повідомлення, і тоді Нацполіція може доставити цю особу до ТЦК з метою складання протоколу. Це притягнення за неявку. Тому всі ці силові затримання є абсолютно незаконними", – пояснив Маринич.

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В якому разі можуть затримати військовозобов’язаного

Водночас він поінформував, що затримання військовозобов’язаного можливе лише в тому разі, якщо він не з'явився до ТЦК вже за "бойовою" повісткою.

Якщо ж чоловік проігнорував перші кілька повісток і в ТЦК звернули на це увагу, на військовозобов’язаного чекає штраф за адміністративне правопорушення. Як правило, йдеться про перші три повістки, але на практиці трапляються різні випадки.

"Все треба доводити. Чоловіки ж не стоять під ТЦК. Коли відбудеться наступне вручення – ніхто не знає. Можливо, хтось ховається, хтось поїхав, можливо, є підстави для відстрочки, і ці дані потрібно лише актуалізувати. Немає конкретних дій, все залежить від волі ТЦК. Якщо вони бачать, що є кримінальна відповідальність, тоді – так. Нещодавно озвучували таку ситуацію – людина 14 разів відвідувала ТЦК, двічі не відвідала і її притягнули до кримінальної відповідальності", – розповів юрист.

До слова, нещодавно в ТЦК Києва заявили, що не можуть силоміць затримувати військовозобов'язаних, бо відповідно до законодавства, таких повноважень у працівників військкоматів немає.

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