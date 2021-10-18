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Затримання українця у Польщі та зґвалтування жінки у потягу в США. П'ять новин, які ви могли проспати

Затримання українця у Польщі та зґвалтування жінки у потягу в США. П'ять новин, які ви могли проспати

Фото: gov.pl

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

П'ять новин, які ви могли проспати:

  • У Польщі поблизу села Радзівіллув у гміні Пуща-Марянська затримали українця, який перевозив 27 нелегальних мігрантів з Іраку. Читати далі –>
  • Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ з міркувань безпеки призупинили роботу на території тимчасово окупованого Донецька. Читати далі –>
  • Посол Франції в Білорусі Ніколя де Лакост виїхав з Мінська на вимогу білоруського уряду. Читати далі –>
  • В американському штаті Пенсильванія у потягу поблизу Філадельфії зґвалтували жінку. Жоден пасажир не спробував завадити нападнику. Читати далі –>
  • В Індії щонайменше 25 людей загинули внаслідок зсувів і повеней, викликаних проливними дощами у штаті Керала. Читати далі –>
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