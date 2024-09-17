Затримання Усика в аеропорту Кракова: усе, що відомо про скандал

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про гучне затримання українського боксера Усика у Польщі.

Пізно увечері, 17 вересня, український спортсмен, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Жан Беленюк у своєму Telegram повідомив, що боксера Олександр Усика затримали в аеропорту Кракова.

Усик у кайданках

"Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова. Обставини зʼясовуються", - зазначив нардеп. Також він опублікував момент затримання Усика. На кадрах видно, як польські силовики одягли на спортсмена кайданки і повели у приміщення.

Усика заарештували в аеропорту Кракова

Що каже дружина боксера

Пізніше дружина боксера Катерина Усик повідомила у соцмережах, "усе гаразд, нічого кримінального не сталося".

Реакція МЗС

Речник МЗС Георгій Тихий у коментарі "Радіо Свобода" запевнив, що "на доручення міністра Андрія Сибіги, генконсул України в Кракові терміново виїхав до аеропорту для з’ясування обставин".

"Українська сторона категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона. Крім того, міністр Андрій Сибіга уже звернуся до свого польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію. Міністр також доручив генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням", – сказав речник МЗС України.

"Наче все ок"

"Наче все ок, скоро Саню повинні відпустити. Подробиці, думаю, він сам озвучить. Всім тихої ночі", - додав пізніше Жан Беленюк, який першим повідомив про цей інцидент.

Втрутився навіть Зеленський

Президент України Володимир Зеленський прокоментував гучне затримання українського боксера у Польщі і особисто поговорив з Усиком по телефону.

Глава держави висловив обурення таким ставленням "до нашого громадянина й чемпіона". Він доручив міністру закордонних справ Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова.

"Щойно мені повідомили, що все вже добре, нашого чемпіона відпустили і більше його ніхто не затримує", – уточнив Зеленський.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Усик зізнався, що в майбутньому хотів би обіймати посаду міністра молоді та спорту України.

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