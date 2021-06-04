Затримання відомого активіста в Одесі: поліція розкрила подробиці і показала відео

Вирішується питання про оголошення підозри та обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В Одесі правоохоронці розповіли подробиці затримання відомого активіста. 44-річний правопорушник, прикриваючись громадською діяльністю, вимагав у жінки щомісячну плату - 80 тисяч гривень за так зване кришування бізнесу.

Про це повідомили в ГУНП.

За невиконання своєї вимоги він погрожував 39-річній потерпілій фізичною розправою та знищенням майна, яке їй належить. Жінка одразу звернулася до поліції. 3 червня за силової підтримки спецпідрозділів КОРД та поліцейських особливого призначення чоловіка затримали після отримання другої частини грошей, які він вимагав від жінки.

Зловмисник неодноразово потрапляв у поле зору поліції через хуліганство, незаконне поводження зі зброєю та насильство щодо працівників поліції. У нього в офісі та вдома правоохоронці вилучили гроші, отримані злочинним шляхом, та інші речові докази.

Наразі вирішується питання про оголошення фігуранту підозри у вимаганні. Йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, слідчі Державного бюро розслідувань затримали керівника лісу в Конча-Заспі, а разом із ним і керівника Голосіївського парку за вимагання грошей від підприємця.

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