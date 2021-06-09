Затримання відомого активіста в Одесі за рекетирство: з'явились нові подробиці

За даними ЗМІ, тепер дехто намагається зробити все, щоб знищити ці плівки.

В Одесі з'явились нові подробиці затримання відомого активіста Євгена Резвушкіна. Виявилося, він записував телефонні розмови з депутатами і поліцейськими: обговорювалися відкати на мільйони.

Про це пише "Думська".

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Слідчі нібито дістали нові докази його участі в рейдерських схемах і кришуванні нелегального бізнесу. Під час обшуку вилучили електронні носії, на яких зберігалися записи його телефонних розмов з депутатами одеської міської та обласної рад, а також високопосадовцями в поліції області.

З'ясувалося, що підозрюваний тривалий час записував на диктофон розмови про схеми зі своїми покровителями серед чиновників. За даними ЗМІ, обговорювалися розміри відкатів, зокроме, про мільйонні суми. "Покровителі активіста докладають усіх зусиль, щоб знищити ці записи", - говориться у повідомленні.

Нагадаємо, в Одесі 3 червня правоохоронці затримали відомого активіста Євгена Резвушкіна за підозрою у рекетирстві в великому розмірі.

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