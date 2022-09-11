Затримано ексначальника СБУ в Харківській області Романа Дудіна: його підозрюють у держзраді

Дудін раніше очолював Управління Служби безпеки України у Харківській області.

Затримано колишнього начальника СБУ в Харківській області Романа Дудіна, якого раніше президент України Володимир Зеленський звільнив з посади.

Про це повідомляє "Суспiльне", посилаючись на два джерела у правоохоронних органах.

"Дудіна підозрюють у державній зраді та залишенні місця служби", - передає джерело.

Державне бюро розслідувань поки не прокоментувало затримання. Не вдалося зв'язатися і з самим Дудіним.

За інформацією "Суспільного", затримання відбувалося в одній з областей на заході України.

Володимир Зеленський звільнив Дудіна з посади після поїздки на Харківщину 29 травня. Тоді глава держави сказав, що посадовець "не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто".

"За те, що не працював на захист міста з перших днів повномасштабної війни, а думав тільки про себе особисто. Які мотиви – правоохоронці з'ясують", - пояснив глава держави.

Зеленський нагадав, що третина Харківщини досі під окупацією і запевнив, що всю територію обовʼязково звільнять.

Раніше Володимир Зеленський назвав найпершу мішень для Росії і розповів про бої в Сєвєродонецьку.

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