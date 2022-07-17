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Затримано колишнього керівника Головного управління СБУ в Криму: Зеленський повідомив подробиці операції

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Затримано колишнього керівника Головного управління СБУ в Криму: Зеленський повідомив подробиці операції

Владимир Зеленский / Фото: скриншот з відео

Цю особу було звільнено з посади ще на початку повномасштабного вторгнення

Про результати чергової операції проти злочинців, які працювали на ворога, повідомив президент України Володимир Зеленський.

У зверненні 17 липня Зеленський зазначив, що працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України затримали колишнього керівника Головного управління СБУ в Автономній Республіці Крим.

"Ця особа була звільнена мною з посади ще на початку повномасштабного вторгнення, і, як бачимо, те рішення було абсолютно виправданим. Зібрано достатньо доказів для повідомлення цій особі про підозру у державній зраді. Всі його злочинні дії задокументовані. Усьому, що він робив протягом цих місяців і також раніше, буде надана належна юридична оцінка", - повідомив Зеленський.

За словами президента, так само відповідатимуть за співпрацю з ворогом і всі, хто входив до складу злочинного угруповання, що працювало в інтересах Російської Федерації. Йдеться про передачу ворогу таємної інформації та інші факти співпраці з російськими спецслужбами.

"Хочу подякувати всім, хто брав участь у цій операції. Це справді можна назвати самоочищенням", - додав президент.

Також президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генеральну прокурорку Ірину Венедіктову.

Раніше повідомлялося, що Зеленський звільнив керівника Херсонської ОВА.

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