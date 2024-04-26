Затримано військового, який переховував підозрюваних у розстрілі поліцейських на Вінниччині

Затримано військового, який допомагав підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині переховуватися від поліції. Він збирався незаконно переправити підозрюваних за кордон.

Військовослужбовцю однієї з військових частин Одеської області, який допомагав переховуватися підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині, повідомлено про підозру у приховуванні особливо тяжкого злочину (ч. 1 ст. 396 КК України).

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, 20 квітня 2024 року двоє військовослужбовців, які перебували у розшуку за підозрою у розстрілі поліцейських на Вінничині, звернулися до свого співслужбовця з проханням допомогти у їх переховуванні та незаконному перетині державного кордону України.

Отримавши згоду, розшукувані сховали своє авто в гаражі у батька підозрюваного. Також вони взяли автівку співслужбовця та вирушили до міста Подільськ Одеської області, де були затримані.

Для конспірації підозрюваний придбав для розшукуваних осіб мобільний телефон та разом із паспортами для виїзду за кордон передав їм ці речі в обумовленому місці.

Наразі готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Розстріл поліцейських на Вінничині

Близько 2 години ночі 20 квітня у Вінницькій області двоє чоловіків розстріляли поліцейських, які зупинили їхнє авто. Внаслідок стрілянини загинув 20-річний працівник поліції Максим Зарецький. Ще один поліцейський, капітан Максим Шарапанський, отримав поранення. Нападників-військових, які виявилися батьком і сином, затримали наступного дня, 21 квітня, в Одеській області.

Слідство з'ясувало, що нападники перевозили в автомобілі боєприпаси та гранати. Вибухову зброю вони викинули до водойми.

За клопотанням прокурорів 26-річному військовослужбовцю Віталію Василаці та 52-річному Валерію Василаці обрали безальтернативні запобіжні заходи у виді тримання під вартою.

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