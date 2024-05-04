Затриманого у Кишиневі помічника Джемілєва відпустили – Чубаров

Рефат Чубаров зазначив, що причиною затримання було оголошення Росією Ерола Велієва в "національний розшук".

Помічника народного депутата України Мустафи Джемілєва Ерола Велієва, якого затримали в аеропорту Кишинева, вже відпустили.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у Facebook.

"Ерола Велієва, активіста кримськотатарського національного руху, помічника народного депутата України Мустафи Джемілєва, затриманого сьогодні у Кишинівському аеропорту, відпустили. Усім, хто сприяв, дякую", – написав він.

Чубаров додав, що причиною затримання було оголошення РФ Ерола в "національний розшук". "Щоправда, до чого тут спецслужби суверенної Молдови, будемо ще з'ясовувати", – зазначив він.

Голова Меджлісу подякував Міністерству закордонних справ України, посольству України в Молдові, українським дипломатам у третіх країнах і багатьом іншим причетним особам, "імена яких оголошувати не можемо".

Раніше повідомлялося, що помічника народного депутата України Мустафи Джемілєва Ерола Велієва затримано в аеропорту Кишинева під час проходження прикордонного контролю.

Нагадаємо, спецслужби РФ готують теракти на території Росії.

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