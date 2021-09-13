Затриманого в Чехії учасника окупації Криму росіянина Франчетті екстрадують до України - МЗС

Наразі завершуються процедури щодо його передавання нашій країні.
Українська сторона підтверджує, що затримання росіянина Олександра Франчетті (учасника окупації Криму) в Чехії сталося на запит Києва.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, пише РБК-Україна.
Він зазначив, що вчора правоохоронні органи Чехії на запит України затримали росіянина в міжнародному аеропорту Праги.
"Затримання стало результатом узгоджених дій українських та чеських правоохоронців для притягнення Олександра Франчетті до відповідальності за вчинення низки злочинів проти нашої держави, зокрема участі в російській окупації Криму. Українська сторона наразі працює над завершенням необхідних процедур з метою передачі Олександра Франчетті правосуддю в Україні", - зазначив Ніколенко.
Нагадаємо:
- 12 вересня, в аеропорту Праги затримали громадянина Росії, який може бути причетний до окупації Криму в 2014 році. Арешт провели на вимогу України. Йдеться про активіста так званої "Кримської весни" Олександра Франчетті.
- Як повідомляє центр "Миротворець", у 2014 році Франчетті приїхав до Севастополя, вступив до складу незаконного формування "Оборона Севастополя". Незабаром він організував інше НЗФ — "розвідгрупу "Північний вітер". Займався терором проукраїнського населення півострова. Франчетті довгий час живе в Празі і зараз працює там фітнес-тренером.