Затриманого в Чехії учасника окупації Криму росіянина Франчетті екстрадують до України - МЗС

Затриманого в Чехії учасника окупації Криму росіянина Франчетті екстрадують до України - МЗС

Наразі завершуються процедури щодо його передавання нашій країні.

Українська сторона підтверджує, що затримання росіянина Олександра Франчетті (учасника окупації Криму) в Чехії сталося на запит Києва.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, пише РБК-Україна.

Він зазначив, що вчора правоохоронні органи Чехії на запит України затримали росіянина в міжнародному аеропорту Праги.

"Затримання стало результатом узгоджених дій українських та чеських правоохоронців для притягнення Олександра Франчетті до відповідальності за вчинення низки злочинів проти нашої держави, зокрема участі в російській окупації Криму. Українська сторона наразі працює над завершенням необхідних процедур з метою передачі Олександра Франчетті правосуддю в Україні", - зазначив Ніколенко.

Нагадаємо:

12 вересня, в аеропорту Праги затримали громадянина Росії, який може бути причетний до окупації Криму в 2014 році. Арешт провели на вимогу України. Йдеться про активіста так званої "Кримської весни" Олександра Франчетті.

який може бути причетний до окупації Криму в 2014 році. Арешт провели на вимогу України. Йдеться про активіста так званої "Кримської весни" Олександра Франчетті. Як повідомляє центр "Миротворець", у 2014 році Франчетті приїхав до Севастополя, вступив до складу незаконного формування "Оборона Севастополя". Незабаром він організував інше НЗФ — "розвідгрупу "Північний вітер". Займався терором проукраїнського населення півострова. Франчетті довгий час живе в Празі і зараз працює там фітнес-тренером.

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