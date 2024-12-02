"Затримати, дати п**ди": Жорін різко висловився про ДТП у Дніпрі (фото)

Є інформація, що за кермом автівки, яка влетіла в іншу, сидів 19-річний порушник, який є сином місцевого бізнесмена.

Заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін зробив різку заяву про смертельну ДТП у Дніпрі, внаслідок якої на місці події загинула 10-річна дівчинка. Він закликав правоохоронців провести справедливе розслідування щодо винуватця.

Про це йшлося в заяві командира 3-ї окремої штурмової бригади 2 грудня.

"Стосовно ДТП в Дніпрі та всіх подібних ситуацій. Затримати, дати п**ди, відправити відбувати покарання по повній — таким має бути план дій. А не розвозити зараз соплі про "невідомо, хто був за кермом". Поки "малолітнє чмо" не звалить з країни, або батьки не заплатять всім, щоб відмазати його без наслідків", — заявив Жорін.

За словами командира, відсутність покарання за злочини, ба більше, такі публічні, одна з основних причин недовіри людей до держави в цілому.

"А заодно і причина виникнення випадків самосуду. З усіма нашими скандалами із МСЕК, гучними ДТП, мажорами і їхніми липовими довідками — нічого більше і не лишається, — додав Жорін.

ДТП у Дніпрі: Фото: Нацполіція

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "СМЕРТЕЛЬНА ДТП У ДНІПРІ! За кермом був НЕПОВНОЛІТНІЙ МАЖОР?! Моторошні деталі про водія!"

ДТП у Дніпрі: Фото: Нацполіція

Нагадаємо, пізно ввечері 1 грудня у Дніпрі в районі вулиці Набережна Заводська машина на великій швидкості в районі зупинки транспорту влетіла в інше авто, що здійснювало розворот, внаслідок аварії загинула 10-річна дитина, а інші пасажири отримали поранення.

Водія, який вчинив смертельне ДТП у Дніпрі, затримала поліція.

Це кадри 18+.

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