Затримав особисто Малюк: у лавах СБУ викрили топового "щура" ФСБ

У середу, 12 лютого, вранці Служба безпеки України викрила в своїх лавах топпосадовця, який виявився "щуром" ФСБ — керівника Штабу Антитерористичного центру СБУ

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що СБУ задокументувала 14 епізодів протиправної діяльності агента ФСБ. Малюк особисто очолив операцію з його затримання, а також входив до оперативно-слідчої групи, яка займалася розробкою зрадника. За наданою інформацією, про її хід він безпосередньо доповідав Президенту України Володимиру Зеленському.

"Це була надскладна розробка і подальша багатоходова реалізація, під час якої ми використали всі можливі гласні та негласні форми та методи нашої діяльності, а також всю можливу палітру оперативно-технічних заходів. За рахунок шифрованих програмних закладок ми проникли у гаджети зрадника — мобільні термінали, комп’ютери. Ми фактично з ним жили, проводили аудіо- і відеоконтроль. У процесі цього всього нам вдалося якісно задокументувати збір і передачу зрадником відповідної інформації ворогу", - розповів голова СБУ.

Через зрадника СБУ протягом тривалого часу передавала ворогу неправдиву інформацію: спочатку в межах контррозвідувальних операцій, а пізніше — в рамках кримінального провадження.

"Самоочищення СБУ продовжується. Як би ворог не намагався проникати до наших лав – він думає, що володіє усіма можливими формами і методами конспірації – але йому не вдасться це успішно зробити. Оскільки ми їх своєчасно і виявляємо, і документуємо, і затримуємо", - додав Малюк.

В СБУ пообіцяли найближчим часом розповісти про подробиці цієї спецоперації.

Нагадаємо, СБУ нейтралізувала агента РФ, який коригував ворожі удари на Покровському напрямку.

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