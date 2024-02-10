Затримка допомоги Україні від США: Арахамія сказав, на скільки нам вистачить ресурсів

Україна шукатиме можливості фінансування нової мобілізації користуючись з внутрішніх джерел, оскільки скільки ситуація із зовнішнім фінансуванням досить складна. Водночас нам вистачить ресурсів на два місяці, через які США має ухвалити допомогу Україні.

Про це він заявив в інтерв'ю східноєвропейському бюро Report.

"Нещодавно Євросоюз прийняв програму в 50 млрд євро терміном на 4 роки. Тобто ми маємо певні фінансові кошти на майбутні 4 роки. Минулого тижня я був у США і став свідком підтримки України. Однак усередині ще залишаються невирішеними питання, пов'язані з кордоном", – визнав він.

На думку глави фракції, США у найближчі два місяці проголосують за надання допомоги Ізраїлю, Україні та Тайвані.

"У нас вистачить ресурсів на два місяці, тому ми почуваємося в безпеці. Щодо фінансування нових хвиль мобілізації, то без демобілізації вона не відбудеться. На оснащення та навчання людей, які беруть участь у мобілізації, будуть потрібні додаткові витрати. У цьому питанні у нас також є союзники", – сказав Арахамія.

Під час підготовки до контрнаступу, продовжив він, у нас було понад 200 тисяч кваліфікованих солдатів. Деякі з них пройшли навчання у Румунії, Франції, Італії, Іспанії та інших зарубіжних країнах. За наявними домовленостями, навчання проводилися коштом цих країн.

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