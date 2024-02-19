Затримка західної допомоги Україні допомагають Росії розпочинати наступальні операції на кількох ділянках лінії фронту - ISW

Затримки західної допомоги Україні в сфері безпеки, ймовірно, допомагають Росії розпочинати опортуністичні наступальні операції на кількох ділянках лінії фронту, щоб чинити тиск на українські війська на багатьох напрямках.

Про це пише ISW.

Наразі російські війська здійснюють щонайменше три наступальні дії — вздовж кордону Харківсько-Луганської області, зокрема в напрямках Куп’янська та Лиману; в Авдіївці та навколо неї; і поблизу Роботиного на заході Запорізької області.

Після виведення українських військ з Авдіївки та подальших заяв Росії про контроль над усією Авдіївкою, ISW та кілька українських і західних джерел оцінили, що затримки з західною допомогою безпеки, а саме артилерійськими боєприпасами та критично важливими системами протиповітряної оборони, завадили українським військам від обороняючись від наступу Росії в Авдіївці.

"Критична нестача українського обладнання, наданого Заходом, і побоювання повного припинення військової допомоги США змусили українські війська розміщувати війська по всьому фронту, що, ймовірно, спонукало російські сили використовувати ситуацію та розпочати обмежені наступальні операції за межами району Авдіївки. , які вони робили на ділянці кордону Харків-Луганська область з початку січня 2024 року та на заході Запорізької області за останні 48 годин. Ці російські наступальні зусилля, ймовірно, завадять українським силам підготувати особовий склад і техніку для поновлення контрнаступальних операцій, підкреслюючи оперативні недоліки, яких Україна зазнає, якщо вона просто окопається та намагатиметься захищатися до кінця 2024 року, як стверджують деякі західні держави та аналітики", - йдеться у повідомленні.

Російські війська, ймовірно, прагнуть скористатися двома можливостями з нещодавнім початком своїх одночасних наступальних операцій — періодом до майбутньої весняної відлиги та нюансованою динамікою надання допомоги Заходом.

"Україна наближається до весняного періоду, коли промерзла зимова земля відтає й ускладнює механізоване пересування по всьому театру, тим самим уповільнюючи (але особливо не припиняючи повністю) наступальні операції вздовж лінії фронту", - пишуть аналітики.

Деякі російські військові блогери вже повідомляють, що бруд на півдні України заважає українським силам перекинути нові резерви в Запорізьку область для підсилення проти наступальних зусиль Росії, і ці умови також, ймовірно, уповільнять російський наступальний імпульс, оскільки погода продовжує тепліти.

Російські війська, ймовірно, намагаються забезпечити тактичне просування по всьому театру бойових дій, тоді як рельєф і погода загалом сприяють наступальним рухам, щоб виснажити та виснажити українські сили, що обороняються, а також забезпечити сприятливі позиції для майбутніх операцій до того, як розпочнеться серйозна відлига.

"Крім того, російське військове командування, ймовірно, усвідомлює, що безпекова допомога з боку європейських партнерів України, зокрема обіцяні європейські постачання артилерійських боєприпасів, почне давати результати в середньостроковій перспективі, ймовірно, до осені 2024 року, і намагається скористатися нинішнім обстрілом України голод тиснути на українські війська на всьому театрі, тоді як Україна відчуває відносну (але, ймовірно, тимчасову) невигідність артилерії", - повідомляють в Інституті дослідження війни.

"Однак можливе надання Україні більшої європейської допомоги у сфері безпеки не заповнить прогалину в критично важливому обладнанні, яку створило б повне припинення військової допомоги США, зокрема з передовими системами протиповітряної оборони, такими як ракети «земля-повітря» Patriot. Розширення європейської допомоги у сфері безпеки є необхідним, але недостатнім для того, щоб українські сили стабілізували фронт, не кажучи вже про те, щоб відновити ініціативу в областях, де російські війська чинять тиск", - резюмували аналітики.

Додамо, що українські бійці, яких перевели на посилення захисту Авдіївки, виконали один із найскладніших маневрів у війні.

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