Затримували чоловіків та вимагали гроші за відстрочку: ДБР викрило працівників Одеського ТЦК

Двоє співробітників Одеського ТЦК затримували чоловіків на блокпостах та вимагали гроші за відстрочку від мобілізації. Їх викрили співробітники Державного бюро розслідувань.

Про це повідомило ДБР.

ДБР викрило працівників одеського ТЦК

Деталі

За даними ДБР, фігуранти зупиняли чоловіків на блокпостах області, записували їхні персональні дані та повідомляли, що планують доставити їх до ТЦК для мобілізації. Вони обіцяли відпустити чоловіків і допомогти з оформленням відстрочки за "символічну" суму — 4500 доларів. При цьому у разі відмови платити погрожували оголошенням у розшук.

ДБР викрило працівників одеського ТЦК

"Одного з посередників затримали 21 листопада під час отримання грошей за "послугу". Йому було повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою", — зазначили у відомстві.

ДБР викрило працівників одеського ТЦК

Крім того, під час обшуку в помешканні одного з фігурантів справи, той застосував табельну зброю та погрожував працівникам ДБР, однак його все одно затримали. Йому повідомлено про підозру у замаху на вбивство правоохоронців, за що йому може загрожувати довічне позбавлення волі.

ДБР викрило працівників одеського ТЦК

Раніше працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з Національною поліцією повідомили про підозри керівництву та лікарям військово-лікарської комісії Жмеринського районного ТЦК та СП, які визнали непридатним до військової служби чоловіка, підозрюваного ДБР у замовному вбивстві. Це рішення могло дозволити колишньому депутату Жмеринської міської ради втекти за кордон після скоєння злочину.

Читайте також: