"Затрофеїти" літак чи гелікоптер і отримати 1 млн доларів: Укроборонпром пропонує українцям та росіянам "підробіток"

"Затрофеїти" літак чи гелікоптер і отримати 1 млн доларів: Укроборонпром пропонує українцям та росіянам "підробіток"

Укроборонпром готовий заплатити за поцуплений у окупантів літак чи гелікоптер.

Державний концерн "Укроборонпром" готовий сплатити премію в 1 000 000 долларів США за угнаний чи трофейний літак.

Про це повідомив керівник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Ті, хто вміє керувати літаком чи гелікоптером, можуть стати мільйонерами. "Укроборонпром" готовий заплатити за поцуплений в окупантів літак чи гелікоптер.

"Державний концерн "Укроборонпром" готовий сплатити премію в 1 млн доларів США за угнаний чи трофейний літак. Також продовжує діяти програма 500 000 доларів США за захоплений гелікоптер в робочому стані. Update: пілотам РФ, які готові брати участь у програмі, гарантуємо надання громадянства вільної держави! - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що на північ від Броварів українські фермери допомогли армійцям витягнути полишений окупантами бронетранспортер. Броня новітнього виробництва і з повним боєкомплектом. Ба більше, нашим оборонцям вдалося зафіксувати переговори ворога.