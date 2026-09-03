Затримали батька п’ятьох дітей, забрали телефон і повезли до ТЦК: втрутився омбудсмен

ТЦК / © ТСН

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В одному з київських територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки виявили можливе порушення прав чоловіка, який має п’ятьох неповнолітніх дітей та право на відстрочку від мобілізації.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

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За його словами, у червні 2026 року за його дорученням працівники Офісу омбудсмена провели перевірку дотримання прав громадян під час мобілізації та проходження військово-лікарської комісії в одному з київських ТЦК.

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Під час перевірки з’ясувалося, що чоловік, який працює лікарем і виховує п’ятьох неповнолітніх дітей, заявив про незаконне затримання.

Як повідомив Лубінець, чоловіка затримали вранці, коли він вийшов із під’їзду свого будинку. Він пред’явив військово-облікові документи, а також показав у застосунку «Дія» свідоцтва про народження п’ятьох дітей.

Однак, за словами омбудсмена, цього було недостатньо. Чоловіка нібито затримали без складання відповідного протоколу, забрали мобільний телефон і доставили до ТЦК для проходження ВЛК. Після цього його продовжили утримувати у приміщенні центру.

У «Резерв+» зникла інформація про відстрочку

Працівники Офісу Омбудсмана втрутилися у ситуацію та домоглися повернення чоловікові мобільного телефону і його звільнення з приміщення ТЦК та СП.

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Під час спілкування з представниками Офісу Омбудсмана чоловік продемонстрував військовослужбовцям ТЦК п’ять свідоцтв про народження дітей. Крім того, він показав скриншот із застосунку «Резерв+», на якому раніше була інформація про наявність у нього відстрочки від призову.

Водночас під час перевірки в самому «Резерв+» інформації про відстрочку вже не було.

«Як вона зникла? Хто і за яких обставин змінив цю інформацію? На ці питання має відповісти слідство», — зазначив Лубінець.

За ініціативи представника Омбудсмана Віталія Нікуліна до Київської міської прокуратури направили повідомлення про кримінальне правопорушення.

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За словами Лубінця, у серпні було розпочато досудове розслідування. Наразі правоохоронці мають встановити всі обставини події, причетних осіб та надати правову оцінку їхнім діям.

Омбудсмен наголосив, що наявність законних підстав для відстрочки має своєчасно та належним чином оформлюватися. На його думку, людина не повинна опинятися в ситуації, коли через бюрократичні або технічні проблеми змушена доводити своє право на відстрочку вже після затримання та доставки до ТЦК.

«Мобілізація не може перетворюватися на беззаконня! І кожен, хто порушує права людини, має розуміти: такі випадки не залишаться без реакції», — заявив Лубінець.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що чоловік із групою інвалідності тричі відмовився від повісток та уник мобілізації. Його покарали.

Це сталося у Житомирі. Там до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав три повістки, проте ухилився від мобілізації.

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