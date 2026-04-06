Укрaїнa
392
2 хв

Затримали чоловіка, який вдарив ножем військового ТЦК у Харкові: ким виявився нападник (фото)

Поліція Харківщини швидко затримала чоловіка, який напав на військового ТЦК.

Віра Хмельницька
У Харкові поліція затримала чоловіка, який під час оповіщення напав на військового ТЦК / © Національна поліція України

У Харкові поліція затримала чоловіка, який напав на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) під час проведення заходів оповіщення.

Про це йдеться у заяві поліції Харківської області.

Напад стався вранці 6 квітня. Під час перевірки військово-облікових документів мобільною групою Індустріального об’єднаного районного ТЦК чоловік намагався уникнути контролю та почав тікати.

Нападник використав цілий арсенал зброї і поранив військового ножем

Під час втечі чоловік кинув у бік військовослужбовця дві тренувальні гранати, здійснив кілька пострілів із пневматичного пістолета та завдав ножового поранення в область живота одному з бійців, після чого зник з місця події.

Ніж, яким нападник завдав поранення військовому, вилучили Фото: Нацполіція / © Національна поліція України

«Завдяки оперативним діям правоохоронців особу зловмисника встановили протягом трьох годин. Ним виявився 55-річний чоловік, якого затримали у порядку ст. 208 КПК України… За фактом нападу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 350 Кримінального кодексу України (погроза або насильство щодо службової особи, що виконує громадський обов’язок)», — йдеться у повідомленні поліції.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років.

Нагадаємо, в Україні все частіше нападають на військових ТЦК. Співробітників травмують. На жаль, стаються і смертельні випадки. Через таку агресію службовці в цих підрозділах можуть просто відмовитися надалі виконувати свою роботу.

Так, днями йшлося про вбивство військового ТЦК у Львові. Спливли нові подробиці справи.

Додамо, що вбито 52-річного військового ТЦК Олега Авдєєва. В Міністерстві оборони України, уповноважений з прав людини та тисяч пересічних українців відреагували на ситуацію.

