Затримали після весілля: в Україні засудили жінку, яка шукала чоловіка у Facebook

В Україні засудили жінку за укладення фіктивного шлюбу / © pexels.com

Реклама

У Кропивницькому Фортечний районний суд виніс вирок жінці, яка намагалася заробити на незаконному переправленні військовозобов’язаних через кордон.

Використовуючи свій статус особи з інвалідністю II групи, вона пропонувала чоловікам укласти фіктивний шлюб для безперешкодного виїзду з України.

Про це йдеться у вироку суду.

Реклама

Ухилення від мобілізації за допомогою фіктивного шлюбу

Як встановило слідство, уродженка Чернігівщини та мати двох дітей, у серпні 2025 року вирішила покращити свій матеріальний стан у незаконний спосіб. Вона приєдналася до групи у Facebook з промовистою назвою «Фіктивний шлюб», де почала листуватися з потенційними «клієнтами».

Одним із таких став мешканець Кропивницького. Жінка запропонувала йому укласти шлюб, що за чинними правилами перетину кордону під час воєнного стану давало б чоловіку законні підстави для виїзду як супроводжувачу дружини з інвалідністю.

Скільки коштувало уникнути мобілізації

Вартість «пакета послуг» була чітко обумовлена:

3000 доларів США — одразу після реєстрації шлюбу;

16 000 гривень щомісяця протягом пів року на «утримання» дружини;

3000 доларів США — фінальний платіж безпосередньо під час перетину кордону.

Загалом схема мала принести жінці 6000 доларів та 96 000 гривень.

Реклама

Затримання біля РАЦСу

09 вересня 2025 року жінка приїхала до Кропивницького. «Пара» оперативно подала заяву до відділу реєстрації актів цивільного стану та того ж дня отримала свідоцтво про шлюб.

Щойно «наречений» передав першу частину винагороди у розмірі 142 000 гривень (еквівалент $3000), жінку затримали співробітники СБУ.

Вирок суду

У суді обвинувачена повністю визнала провину. Свої дії вона пояснила фінансовими труднощами: необхідністю власного лікування та тим, що вона самостійно виховує неповнолітню доньку та малолітнього сина після того, як їхній батько відмовився від дітей.

Суд врахував пом’якшувальні обставини:

Реклама

Щире каяття та активне сприяння слідству.

Наявність двох дітей на утриманні.

Інвалідність II групи.

Суддя визнав жінку винною за ч. 3 ст. 332 КК України. Враховуючи сукупність обставин, суд призначив покарання із застосуванням ст. 69 КК України (нижче найнижчої межі):

5 років позбавлення волі із забороною обіймати певні посади на 2 роки. На підставі ст. 75 КК України жінку звільнили від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки. Спеціальна конфіскація: Мобільний телефон Samsung, який був інструментом злочину, примусово вилучено в дохід держави. Стягнення на користь держави процесуальних витрат у розмірі 17 828 гривень.

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Волині суд виніс вирок жінці з інвалідністю I групи, яка організувала схему втечі для військовозобов’язаного через фіктивний шлюб.