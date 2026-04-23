Затримані в Одесі працівники ТЦК зробили несподівані заяви на суді

Військовослужбовці Пересипського районного ТЦК міста Одеси заявили про свою непричетність до інкримінованих їм злочинів. Вони стверджують, що нікого не викрадали і не вимагали жодних грошей.

Про це підозрювані заявили в четвер, 23 квітня, під час судового засідання, на якому їм обирали запобіжний захід, повідомляє «Суспільне.Одеса».

У коментарі журналістам 28-річний військовослужбовець ТЦК Олексій повідомив, що їм наказали поїхати та забрати людину, яка перебувала в розшуку. За його словами, група оповіщення грошей не брала і нікого не била.

«Я два роки служив на третій лінії оборони. Я такого точно не робив. Моя група такого не робила. Ми жодного разу не брали грошей і не били людей», — стверджував він, додавши, що так само був мобілізований до армії і служив, як і всі.

26-річний військовослужбовець ТЦК В’ячеслав також заперечує провину у скоєнні злочинів.

«Нам сказали поїхати за людиною, яка в розшуку, у якої підроблене УБД, і це все. І привезти його до військкомату. От коли ми почали їхати, ось це все сталося», — заявив він.

32-річний військовослужбовець ТЦК Максим, який був за кермом автомобіля, стверджує, що жодних розмов про гроші й вимагання не було.

«Він [потерпілий] показав посвідчення УБД, ми перевірили його по базі, і щось не зійшлося — йому 24 роки. Далі прибігли люди в масках, нас поклали на асфальт. Я не чув жодних розмов про гроші й навіть не бачив їх — лише під час обшуку, коли мене підвели до машини», — сказав підозрюваний.

Він додав, що не бачив, чи була сутичка під час затримання військовозобов’язаного, бо «був за кермом і не бачив усієї ситуації». Госпіталізацію потерпілого зі зламаним ребром він прокоментував тим, що працівники ТЦК також зазнали ушкоджень під час їх затримання правоохоронцями.

Ще один підозрюваний, 40-річний військовослужбовець ТЦК Володимир, відмовився коментувати перебіг подій.

45-річний дільничний Сергій, якого підозрюють у причетності до злочинної групи, в коментарі журналістами заявив, що потерпілий зазнав тілесних ушкоджень у момент, коли його витягували з мікроавтобуса під час спецоперації. За його словами, він перебував на задньому сидінні та бачив, як чоловіка силоміць утримували, під час чого той і дістав травми.

П’ятьом підозрюваним інкримінують дві статті Кримінального кодексу:

ч. 2 ст. 146 — незаконне позбавлення волі або викрадення людини, вчинене за обтяжувальних обставин;

ч. 4 ст. 187 — розбій, вчинений групою осіб із застосуванням насильства.

Усім затриманим суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без права внесення застави.

Речниця Одеської обласної прокуратури Інна Верба повідомила, що саме на такому запобіжному заході наполягала сторона обвинувачення, оскільки підозрювані можуть переховуватися від слідства, впливати на потерпілого та перебіг розслідування.

Нагадаємо, затриманих в Одесі військовослужбовців ТЦК підозрюють у створенні злочинної групи, яка викрадала людей просто на вулиці та вимагала величезні суми за «спасіння» від передової.