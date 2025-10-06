ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
238
1 хв

Затримання біля метро «Мінська» у Києві: ТЦК пояснив резонансний інцидент

Військові пояснили, чому була така ситуація.

Наталія Магдик
Військові

Військові / © Цензор.нет

У Києві розгорівся скандал через затримання чоловіка біля станції метро «Мінська».

Київський міський ТЦК та СП пояснив на сторінці у Faceook.

У соцмережах поширили відео, де видно, як люди в балаклавах разом із поліцейським намагаються силоміць затримати молодого хлопця. Очевидці говорили про побиття, кайданки та виклик швидкої допомоги, а на місці зібрався натовп, що вимагав відпустити чоловіка.

Виявилось, що під час перевірки документів з’ясувалося: затриманий перебуває у розшуку за порушення статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У відомстві заявили, що група цивільних намагалася завадити законним діям військових і створювала умови для втечі чоловіка.

Під час затримання у військовозобов’язаного погіршився стан здоров’я. Поліцейські викликали йому швидку допомогу, яка доставила його до лікарні.

У ТЦК нагадали, що всі військовозобов’язані зобов’язані мати при собі документи і пред’являти їх на вимогу представників ТЦК та поліції. Також зазначили, що за перешкоджання їхній роботі передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Кабмін змінив правила мобілізації. Тепер жінок теж братимуть на облік у військкоматах і відправлятимуть на медкомісію. Це стосується не всіх, а тільки тих, хто має потрібні армії спеціальності — наприклад, медиків чи айтішниць.

