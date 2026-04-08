Затримання інкасаторів в Угорщині: "Ощадбанк" заявив про фальсифікацію відеодоказів

«Ощадбанк» звинуватив угорську службу NAV у фальсифікації відео, яке оприлюднили 8 квітня у справі про вилучення української готівки. У банку стверджують, що угорське відомство використало архівні кадри річної давнини та підробило субтитри для створення неправдивих звинувачень.

Про це повідомили у пресслужбі «Ощадбанку».

Суть маніпуляції та деталі оприлюдненого відео

За даними «Ощадбанку», NAV опублікувало посилання на відео, ймовірно вилучене з мобільного телефону одного із затриманих інкасаторів. У банку наголошують, що відеозапис є архівним і був зроблений поблизу Відня ще 10 березня 2025 року, тобто за рік до поточних подій.

Головним фактом фальсифікації фінустанова називає невідповідність звукового ряду та титрів. Для угорської аудиторії на відео наклали субтитри, до яких додали фразу про «корупційні гроші», хоча у самій розмові членів бригади такі слова відсутні. Саме на цій вигаданій фразі ґрунтуються висновки угорського слідства щодо незаконного походження затриманих коштів.

Технічні роз’яснення щодо роботи інкасаторської бригади

У фінустанові пояснили обставини, зафіксовані на відео річної давнини. Зупинка на паркувальному майданчику була зумовлена технічною несправністю інвертора в автомобілі, через що бригада була змушена шукати доступ до електромережі для друку документів.

В «Ощадбанку» зауважують, що всі інкасаторські машини обладнані мобільними офісами з ноутбуками, принтерами та зв’язком Starlink. Друк документів безпосередньо на маршруті є стандартною практикою, оскільки бригада часто виїжджає до того, як контрагент (австрійський Raiffeisen Bank) завершить підготовку вантажу. Пакет документів, що фігурує на кадрах, був належним чином оформлений, завірений печатками та пройшов реєстрацію у митних системах ЄС та України.

Правова позиція банку та вимоги до угорської сторони

«Ощадбанк» вважає дії угорських правоохоронців незаконними, починаючи з моменту вилучення мобільного телефону співробітника і закінчуючи публікацією його вмісту. Банк акцентує на тому, що NAV протягом місяця ігнорує запити щодо правових підстав утримання майна інкасаторів, які мають статус свідків.

«„Ощадбанк“ офіційно заявляє, що опубліковане відео було фальсифіковано. Відео містить звук розмови членів інкасаторської бригади. Для публікації на угорську аудиторію було накладено субтитри угорською мовою, до яких додано неіснуючу в звуковій доріжці фразу „корупційні гроші“», — йдеться у заяві фінустанови.

Наразі банк вимагає негайного повернення всіх активів і готує юридичні позови проти поширення дезінформації. Для підтвердження прозорості своїх операцій «Ощадбанк» уже залучив провідну міжнародну аудиторську компанію, яка має провести перевірку відповідності всіх процедур перевезення валюти міжнародним стандартам.

Затримання українських інкасаторів в Угорщині — що відомо

Нагадаємо, інцидент відбувся 6 березня на території Угорщини. Під час виконання планового рейсу з Австрії до України місцеві правоохоронці затримали сімох інкасаторів «Ощадбанку». Співробітників згодом депортували, висунувши формальну підозру у відмиванні коштів.

На рівні угорського уряду було ухвалено спеціальну постанову, яка дозволяє утримувати вилучену готівку та золоті злитки в країні до завершення слідчих дій.

Транспортування цінностей здійснювалося в межах офіційного контракту з «Райффайзен Банком Австрія». Вантаж пройшов усі необхідні європейські митні процедури та був оформлений згідно з міжнародними стандартами.

В «Ощадбанку» наголошують на наявності чинної ліцензії на міжнародні перевезення. Через воєнний стан такі рейси здійснюються винятково наземним транспортом і мають системний характер — у середньому один виїзд на тиждень.

Затримані у Відні кошти є власністю «Ощадбанку». Ця готівка призначалася для забезпечення потреб внутрішнього валютного ринку України.

Наразі юристи «Ощадбанку» оскаржують утримання готівки та золота угорською владою.