Затримання підозрюваного у вбивстві Парубія: нові подробиці від поліції з фото фігуранта

Момент затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія / © Національна поліція України

Очільник Нацполіції України Іван Вигівський повідомив подробиці про затримання підозрюваного у вбивстві народного депутата Андрія Парубія та показав фото фігуранта.

Про це Вигівський повідомив на своїй Facebook-сторінці.

Очільник Нацполіції зазначив, що підозрюваний у вбивстві Парубія тривалий час готувався до злочину, стежив, планував та нарешті натиснув на курок. Правоохоронцям знадобилося 36 год., щоб вийти на слід зловмисника і затримати його.

«30 серпня у Франківському районі Львова він замаскувався під кур’єра й відкрив вогонь по політику просто серед білого дня. Вісім пострілів. Холоднокровна жорстокість. Навіть переконався, що жертва померла. А потім намагався сховати сліди — перевдягнувся, позбувся зброї, намагався переховуватись на Хмельниччині», — йдеться у повідомленні Вигівського.

Він акцентував, що втекти стрільцеві не вдалося завдяки цілодобовій роботі поліцейських Львівщини та центрального апарату Нацполіції України. Правоохоронці також зібрали необхідні докази.

Очільник Нацполіції наголосив, що у вбивстві Парубія є російський слід.

«Ми знаємо: цей злочин не випадковий. У ньому є російський слід. Перед законом відповідатиме кожен», — написав Вигівський.

Нагадаємо, вбивство Андрія Парубія сталося посеред дня 30 серпня на вулиці академіка Єфремова у Львові. Депутата застрелив невідомий, одягнений як кур’єр служби доставки Glovo.

Ввечері 31 серпня міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці на Хмельниччині затримали ймовірного вбивцю Парубія після того, як вийшли на його слід.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував затримання підозрюваного у вбивстві Парубія та повідомив, що тривають необхідні слідчі дії. Глава держави доручив правоохоронцям надати громадськості всю наявну інформацію щодо справи.