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Підозра після звільнення з ОП: Ірина Мудра опинилася під слідством (оновлено)
Ірину Мудру раніше називали серед фігурантів антикорупційного розслідування НАБУ і САП, пов’язаного зі справою «Мідас».
Колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій у середу, 19 серпня, вручили підозру, ймовірно, у межах розслідування справи про легалізацію коштів, якою займаються НАБУ і САП.
Про це повідомив адвокат експосадовиці Артем Крикун-Труш в коментарі РБК-Україна.
За його словами, сьогодні також було проведено два обшуки на двох об’єктах, пов’язаних з Іриною Мудрою.
Адвокат додав, що ексзаступницю голови ОП не затримували.
Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив, що Ірина Мудра наразі перебуває на слідчих діях у НАБУ, а ніч має провести в ізоляторі тимчасового тримання.
«Ірину Мудру затримано. Наразі вона знаходиться на слідчих діях у НАБУ. Сьогоднішню ніч проведе в ізоляторі тимчасового тримання», — написав Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
Мудру раніше називали серед фігурантів антикорупційного розслідування НАБУ і САП, пов’язаного зі справою «Мідас».
За даними слідства, йдеться про схему легалізації 150 млн грн готівки, яку, зокрема, могли вводити в легальний обіг через рахунки підконтрольних компаній для внесення застави за одного з фігурантів провадження.
Нагадаємо, цього ж дня стало відомо, що президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента.