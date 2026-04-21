Затримання працівників ТЦК в Одесі: у військкоматі зробили офіційну заяву

Одеський обласний ТЦК заявив про зацікавленість у повній прозорості та об’єктивному розслідуванні щодо затриманих військових.

Затримання військових ТЦК та СП в Одесі 21 квітня

Після того, як в Одесі правоохоронці затримали представників районного ТЦК та СП, обласне керівництво офіційно підтвердило цей факт, заявило про нульову толерантність до порушень закону та повну співпрацю зі слідством.

Про це йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці Одеського обласного ТЦК та СП.

У відомстві запевнили, що керівництво Одеського обласного ТЦК забезпечує повну співпрацю з правоохоронцями для встановлення всіх обставин інциденту.

«Наша позиція залишається незмінною: ми зацікавлені у повній прозорості та об’єктивному розслідуванні«, — підкреслюється в заяві.

У ТЦК додали, що будь-які порушення закону серед військовослужбовців є неприпустимими, а очищення структури від осіб, які дискредитують службу, залишається одним із ключових пріоритетів.

Окрім того, громадськість і медіа закликають не робити передчасних висновків і не поширювати неперевірену інформацію. Додаткові роз’яснення обіцяють надати після уточнення офіційних даних.

Наразі Одеський обласний ТЦК продовжує працювати у штатному режимі.

В Одесі СБУ затримала працівників ТЦК — що відомо

Нагадаємо, в Одесі 21 квітня СБУ затримала військовослужбовців одного з районних ТЦК та СП, що супроводжувалося стріляниною. В обласному ТЦК в коментарі для ТСН.ua підтвердили факт затримання своїх співробітників, зазначивши, що на місце виїхало керівництво для з’ясування обставин. У поліції ситуацію наразі коментують стримано, обіцяючи надати деталі згодом.

