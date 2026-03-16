Затримання співробітника НАБУ на блокпосту біля Сум: нові деталі інциденту
У НАБУ подякували за увагу до інциденту із затриманням співробітника поблизу Сум.
Стсли відомі нові деталі інциденту із затриманням співробітника НАБУ на блокпості біля в’їзду до Сум. Його відпустили.
Про це повідомили у пресслужбі НАБУ «Суспільному».
«Співробітника НАБУ, затриманого вчора ввечері, відпустили. Дякуємо всім, хто підтримав і допоміг привернути увагу до ситуації», — йдеться у заяві відомства.
Затримання посадовця НАБУ біля Сум — що відомо
Нагадаємо, що інцидент стався 15 березня. Так, співробітника НАБУ зупинили на блокпості під час виконання службових обов’язків у межах офіційного розслідування. Його було затримано. Причиною буцымто тсало те, що батьки співробітника мешкають на тимчасово окупованій території. Водночас у бюро нагадали: перед призначенням він пройшов усі необхідні перевірки, включно з поліграфом, під час якого перевіряли можливі зв’язки з представниками РФ чи колабораційними структурами. «Такі дії перешкоджають НАБУ документувати злочини та виконувати службові обов’язки у межах кримінального провадження», — додали у відомстві.
Згодом свый коментар надал СБУ. «В умовах повномасштабного вторгнення співробітники Служби безпеки України цілодобово забезпечують контррозвідувальний режим на блокпостах у прифронтових регіонах нашої держави», — заявили у відомстві. За даними Служби, чоловік «мав ознаки, що потребували додаткової перевірки».