Затримання співробітника НАБУ на блокпосту біля Сум: нові деталі інциденту

Стсли відомі нові деталі інциденту із затриманням співробітника НАБУ на блокпості біля в’їзду до Сум. Його відпустили.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ «Суспільному».

«Співробітника НАБУ, затриманого вчора ввечері, відпустили. Дякуємо всім, хто підтримав і допоміг привернути увагу до ситуації», — йдеться у заяві відомства.

Затримання посадовця НАБУ біля Сум — що відомо

Нагадаємо, що інцидент стався 15 березня. Так, співробітника НАБУ зупинили на блокпості під час виконання службових обов’язків у межах офіційного розслідування. Його було затримано. Причиною буцымто тсало те, що батьки співробітника мешкають на тимчасово окупованій території. Водночас у бюро нагадали: перед призначенням він пройшов усі необхідні перевірки, включно з поліграфом, під час якого перевіряли можливі зв’язки з представниками РФ чи колабораційними структурами. «Такі дії перешкоджають НАБУ документувати злочини та виконувати службові обов’язки у межах кримінального провадження», — додали у відомстві.

Згодом свый коментар надал СБУ. «В умовах повномасштабного вторгнення співробітники Служби безпеки України цілодобово забезпечують контррозвідувальний режим на блокпостах у прифронтових регіонах нашої держави», — заявили у відомстві. За даними Служби, чоловік «мав ознаки, що потребували додаткової перевірки».