Затримання співробітника НАБУ в Сумах: СБУ дала свій коментар

Служба безпеки України / © twitter/СБУ

Реклама

У Службі безпеки України пояснили обставини затримання працівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) на блокпості біля в’їзду до Сум.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, у прифронтових регіонах діє посилений контррозвідувальний режим, а перевірки громадян на блокпостах проводяться цілодобово.

«В умовах повномасштабного вторгнення співробітники Служби безпеки України цілодобово забезпечують контррозвідувальний режим на блокпостах у прифронтових регіонах нашої держави», — заявили у відомстві.

Реклама

У СБУ зазначили, що на одному з блокпостів при в’їзді до Сум було виявлено чоловіка, який мав ознаки, що потребували додаткової перевірки.

За даними служби, чоловік є вихідцем із тимчасово окупованих територій, не назвав місце своєї роботи та для підтвердження особи показав лише сторінку у застосунку «Дія».

Крім того, під час аналізу контактів у його телефоні нібито виявили низку російських номерів.

«Діючи відповідно до чітких інструкцій та алгоритмів для подібних випадків, співробітники СБУ ініціювали посилену перевірку зазначеного чоловіка», — зазначили у спецслужбі.

Реклама

У СБУ наголосили, що діяли виключно в межах чинного законодавства та відповідно до процедур безпеки.

«Будь-які маніпуляції з цього приводу є неприпустимими», — додали у відомстві.

Що відомо про інцидент

Раніше у НАБУ повідомили, що на блокпості біля в’їзду до Сум співробітники СБУ затримали детектива бюро, який перебував у місті у службовому відрядженні.

«Щойно на блокпосту біля в’їзду до м. Суми співробітниками СБУ було безпідставно затримано співробітника НАБУ», — заявили у бюро.

Реклама

За даними НАБУ, детектив прибув до Сум у межах офіційного кримінального провадження. У відомстві також припускали, що причиною перевірки могло стати те, що батьки співробітника проживають на тимчасово окупованій території.