ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
129
Час на прочитання
2 хв

Затримання співробітника НАБУ в Сумах: СБУ дала свій коментар

У відомстві заявили, що діяли відповідно до контррозвідувальних процедур у прифронтовому регіоні.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Служба безпеки України

Служба безпеки України / © twitter/СБУ

У Службі безпеки України пояснили обставини затримання працівника Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) на блокпості біля в’їзду до Сум.

Як повідомили у пресслужбі СБУ, у прифронтових регіонах діє посилений контррозвідувальний режим, а перевірки громадян на блокпостах проводяться цілодобово.

«В умовах повномасштабного вторгнення співробітники Служби безпеки України цілодобово забезпечують контррозвідувальний режим на блокпостах у прифронтових регіонах нашої держави», — заявили у відомстві.

У СБУ зазначили, що на одному з блокпостів при в’їзді до Сум було виявлено чоловіка, який мав ознаки, що потребували додаткової перевірки.

За даними служби, чоловік є вихідцем із тимчасово окупованих територій, не назвав місце своєї роботи та для підтвердження особи показав лише сторінку у застосунку «Дія».

Крім того, під час аналізу контактів у його телефоні нібито виявили низку російських номерів.

«Діючи відповідно до чітких інструкцій та алгоритмів для подібних випадків, співробітники СБУ ініціювали посилену перевірку зазначеного чоловіка», — зазначили у спецслужбі.

У СБУ наголосили, що діяли виключно в межах чинного законодавства та відповідно до процедур безпеки.

«Будь-які маніпуляції з цього приводу є неприпустимими», — додали у відомстві.

Що відомо про інцидент

Раніше у НАБУ повідомили, що на блокпості біля в’їзду до Сум співробітники СБУ затримали детектива бюро, який перебував у місті у службовому відрядженні.

«Щойно на блокпосту біля в’їзду до м. Суми співробітниками СБУ було безпідставно затримано співробітника НАБУ», — заявили у бюро.

За даними НАБУ, детектив прибув до Сум у межах офіційного кримінального провадження. У відомстві також припускали, що причиною перевірки могло стати те, що батьки співробітника проживають на тимчасово окупованій території.

Дата публікації
Кількість переглядів
129
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie