Затримання ухилянтів на кордоні з Білоруссю: зафіксовано рекордну кількість спроб втечі у 2025

Найбільше охочих перетнути кордон із союзницею Росії — Білоруссю — прикордонники затримали у Рівненській області, за час відкритої війни їх було 531.

Кордон з Білоруссю

У 2025 році на українсько-білоруському кордоні було затримано 911 чоловіків віком від 18 до 60 років. Це вдвічі більше, ніж за минулі три роки повномасштабного вторгнення Росії: у 2024 році їх було 336, у 2023-му — 26, а 2022-го — 61.

Такі цифри навели у Державній прикордонній службі України на запит «Слідства.Інфо».

Найбільше охочих перетнути кордон із союзницею Росії — Білоруссю — прикордонники затримали у Рівненській області. За час відкритої війни їх було 531.

Ще 484 чоловіків було затримано на Житомирщині, 281 — на Волині та 38 — на Київщині. При чому Волинь стала єдиним регіоном, з якого намагалися потрапити у Білорусь у перший рік повномасштабної війни.

З 1 січня по 1 серпня 2025 року перетнути кордон із Білоруссю поза пунктами пропуску намагалися щонайменше 911 чоловіків — про таку кількість затриманих звітують прикордонники. Це удвічі більше, ніж за 2022, 2023 та 2024 роки разом узяті. Зокрема, у 2022-му в Держприкордонслужбі повідомляють про 61 затриманого (усі — на Волині). У 2023 році порушників українсько-білоруського кордону було 26 (24 на Волині та двоє на Рівненщині). Вже у 2024-му їхня кількість значно збільшилася — затримали 336 чоловіків (164 на Рівненщині, 112 на Житомирщині, 58 на Волині та 2 на Київщині).

Білорусь — держава-союзниця Росії, яка з перших днів відкритої війни й до сьогодні надає свою територію для розміщення російських військових та запуску ракет. Нещодавно з’ясувалося, що білоруський завод «Маналіт» виробляє і постачає дефіцитні конденсатори для російських ракет. З початком повномасштабного вторгнення прибуток підприємства зріс майже у шість разів. Для виготовлення конденсаторів використовують європейське обладнання, проте під санкції ЄС та США цей завод все ще не потрапив.

Нагадаємо, в Україні вирішують, як карати чоловіків за неповернення з-за кордону.

