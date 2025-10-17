Суд Тернополя обрав запобіжний захід для військових, які катували цивільних: подробиці

Затримання військових-мародерів на Тернопільщині: суд обрав запобіжний захід / © Суспільне

Шістьох військових, яких звинувачують у катуваннях і розбоях, суд у Тернополі відправив за ґрати. Усі вони залишаться у СІЗО (слідчому ізоляторі) без права вийти під заставу.

Про це повідомляє Суспільне.

Судові засідання тривали два дні, оскільки обвинувачені просили змінити державних адвокатів. Незважаючи на прохання захисту, суд обрав найсуворіший запобіжний захід. Адвокати військових просили про м’якші варіанти. Наприклад, обіцяли взяти на поруки, заявляючи, що бійці мають хороші характеристики і служать за контрактом.

Навіть командири виступали за своїх підлеглих. Наприклад, заступник командира також був готовий взяти одного з підозрюваних на поруки, але суд це відхилив. Також виступила адвокатка Катерина Одаренко:

«У матеріалах справи знаходиться особова картка, відповідно до якої можна встановити, що він не є мобілізований, а служить за контрактом, служить добровільно, має позитивні характеристики. Відповідно до клопотання щодо запобіжного заходу: впливати на свідків фізично неможливо. Не було зафіксовано самовільного залишення військової частини. Прошу врахувати це щодо обрання більш м’якого запобіжного заходу», — сказала адвокатка.

Прокурор наполягав на арешті. Він пояснив, що злочини були пов’язані з насильством, і військові, перебуваючи на волі, можуть тиснути на свідків та постраждалих. Прокурор заявив, що проти того, аби підозрюваного віддали на поруку:

«Злочини в даному кримінальному проваджені є злочинами, які пов’язані з застосуванням фізичного насильства. Були погрози і побиття потерпілих. Тобто, перебуваючи на волі підозрюваний зможе чи особисто, чи через інших осіб впливати на потерпілих, щоб вони змінили надані покази, чи відмовилися від дачі показів».

Командир одного з бійців висловив незгоду з рішенням. Він заявив, що ці військовослужбовці «могли б захищати Україну, а не сидіти в СІЗО».

«З рішенням зрозуміло, що не згоден. Тому що, по-порше, вони всі молоді бійці, військовослужбовці, і вони могли б знаходитись на ПДД, виконувати свої обов’язки, захищати Україну замість того, щоб сидіти в слідчому ізоляторі. Вони б більше користі принесли на службі, враховуючи, що за них поручались офіцери з хорошою характеристикою. Вони б дійсно могли приносити користь службі Україні, в той час з’являтися за викликом прокурора, слідчого», — сказав командир Коловрат Кожемякін.

Що відомо про цей випадок?

Нагадаємо, днями Тернопіль сколихнув скандал — у місті спалахнула бійка між цивільними та людьми у військовій формі й балаклавах, які хотіли мобілізувати тренера місцевої футбольної команди. Місцеві ЗМІ писали, що це був не ТЦК, а представники «однієї з бригад». У Мережі писали, що йдеться саме про Третю штурмову.

Третя штурмова бригада своєю чергою прямо не визнала, що це — її бійці, але запевнила, що «відкрита до співпраці з правоохоронцями».

Зокрема, заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук заявив, що затримання групи військових, які начебто є бійцями Третьої штурмової, за підозрою в катуванні та розбої на Тернопільщині ще не свідчить, що вони скоїли злочин.

Тернопільський обласний ТЦК не став заперечувати і вперше офіційно заявив про залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Назву підрозділів не вказували.

Місцевий громадський активіст Роман Довбенко розповів, що цих військовослужбовців залучили до мобілізаційних заходів, але частина з них почала діяти всупереч закону.

У четвер, 16 жовтня, у Тернополі суд визначав міри запобіжних заходів щодо військових, яких напередодні затримали і підозрюють у катуваннях, розбоях, незаконному позбавленні волі або викраденні людей та незаконному заволодінні авто. Запобіжні заходи не обрали, але журналістам вдалося поспілкуватися з підозрюваними.