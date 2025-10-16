Затримання військових-мародерів на Тернопільщині: у Третій штурмовій нагадали про презумпцію невинуватості

Затримання військових на Тернопільщині / © Нацполіція у Тернопільській області

Затримання групи військових, які начебто є бійцями Третьої штурмової, за підозрою в катуванні та розбої на Тернопільщині ще не свідчить, що вони скоїли злочин.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook заступник командира 3-го армійського корпусу Дмитро Кухарчук з позивним «Сліп».

Він нагадав, що злочином вважається діяння:

визначене законом, як злочин;

доведене в суді;

за яке набрав чинності обвинувальний вирок.

Заступник командира «трійки» запевнив, що керівництво цього підрозділу ЗСУ нікого «не покриває» і «не відмазує».

«Я не бачив жодних рішень суду, але бачу фіктивно створений резонанс, який грає на руку винятково країні, яка веде проти нас війну», — вважає Кухарчук.

Він також стверджує, що кожен, хто навмисно зачіпає тему причетності бійців Третьої штурмової до злочину, «грає на руку» державі-агресору.

«Перш ніж обливати брудом найбоєздатнішу бригаду, звинувачуючи її бійців у злочинах, задумайтеся, кому це потрібно», — додав Кухарчук.

Раніше в поліції повідомили про затримання групи військовослужбовців, які вивозили потерпілих за межі міста, били їх і вимагали гроші або цінне майно. Найбільший цинізм полягав у тому, що нападники знущалися з людей, які були тяжко поранені на війні та перебували на реабілітації.

Місцевий громадський активіст Роман Довбенко розповів, що військовослужбовців Третьої штурмової залучили до мобілізаційних заходів, але частина з них почала діяти всупереч закону.

За його словами, бійці «трійки» замість мобілізаційних заходів відбирали автомобілі у цивільних, утримували хлопців у підвалах і вимагали гроші, щоб їх не мобілізували.

Тернопільський обласний ТЦК не став заперечувати і вперше офіційно заявив про залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Назву підрозділів не вказували.

Нагадаємо, раніше у Третій штурмовій бригаді прокоментувала чутки, що нібито військові-мародери, які катували і грабували людей на Тернопільщині, мають стосунок до цього підрозділу. Там запевнили, що відкриті до співпраці з правоохоронцями. Водночас «трійка» прямо не підтвердила, що це — її бійці.