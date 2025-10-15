Затримання військових-мародерів на Тернопільщині: у Третій штурмовій відповіли, чи це їхні бійці

Затримання військових-мародерів на Тернопільщині / © ГУ Нацполіції Тернопільської області

У Третій штурмовій бригаді прокоментувала чутки, що нібито військові-мародери, що катували і грабували людей на Тернопільщині — мають стосунок до цього підрозділу.

Про це передає пресслужба Третьої штурмової.

«Підрозділ ознайомлений із повідомленням Національної поліції про затримання низки осіб на Тернопільщині, які начебто є бійцями Третьої штурмової», — йдеться в повідомленні.

Бригада запевнила, що відкрита до співпраці з правоохоронцями. Водночас, «трійка» прямо не підтвердила, що це — її бійці.

У Третій штурмовій запевнили, що їхня бригада — один з підрозділів із найнижчим рівнем злочинності серед військових.

«Бригада засуджує насильство проти цивільних осіб і сприятиме притягненню до відповідальності кожного, хто вчинив протиправні дії», — запевнили військові.

Нагадаємо, днями Тернопіль сколихнув скандал — у місті спалахнула бійка між цивільними і людьми у військовій формі та балаклавах. Конфлікт виник після того, як люди взялися «визволяти» футбольного тренера, який провів добу в авто через невідомих в балаклавах. Місцеві ЗМІ писали, що «хотіли» бусифікувати чоловіка не ТЦК, а представники «однієї з бригад». У Мережі писали, що йдеться саме про Третю штурмову.

Тернопільський обласний ТЦК не став заперечувати, і вперше офіційно заявив про залучення бойових підрозділів до процесу оповіщення громадян. Назву підрозділів не вказували.

«Це стовідсотково були не військовослужбовці ТЦК та СП. Проводилися рекрутингові заходи військовими частинами. Щодо правомірності їхніх дій проводиться перевірка», — повідомили ТСН.ua у командуванні Сухопутних військ ЗСУ, якому підпорядковані всі ТЦК країни».

Місцевий громадський активіст Роман Довбенко розповів, що цих військовослужбовців залучили до мобілізаційних заходів, але частина з них почала діяти всупереч закону.

За його словами, бійці «трійки» замість мобілізаційних заходів відбирали автомобілі у цивільних, утримували хлопців у підвалах і вимагали гроші, щоб їх не мобілізували.

Сьогодні поліція Тернопільщини повідомила про затримання групи військових, що незаконно позбавляли волі людей, катували, вимагали гроші та відбирали майно. До якого підрозділу вони належали — не уточнювалося.