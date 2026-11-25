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Як стверджує Дука, від одного із затриманих домагалися показань про те, що жінки нібито не брали хабарів, а стали жертвами провокації. Після таких «спроб отримати зізнання» чоловік усю ніч провів у лікарні.

І це в той самий день, коли Клименко в інтерв’ю «Українській правді» скаржився на атаки проти себе.

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Дука оприлюднив фотографії затриманого та вимагає невідкладно викликати на парламентську ТСК керівників САП і ДБР.

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«Це боротьба з корупцією чи боротьба з тими, хто про неї повідомляє, пане Клименко?» — запитує він.

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