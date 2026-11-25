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Затримання, вимога дати потрібні показання та лікарня: генерал Дука заявив про тиск на заявника у справі щодо дружини керівника САП
За інформацією генерала СБУ Сергія Дуки, 24 листопада ДБР затримало двох заявників, які повідомили про ймовірне хабарництво за участю дружини Олександра Клименка та її подруги.
Як стверджує Дука, від одного із затриманих домагалися показань про те, що жінки нібито не брали хабарів, а стали жертвами провокації. Після таких «спроб отримати зізнання» чоловік усю ніч провів у лікарні.
І це в той самий день, коли Клименко в інтерв’ю «Українській правді» скаржився на атаки проти себе.
Дука оприлюднив фотографії затриманого та вимагає невідкладно викликати на парламентську ТСК керівників САП і ДБР.
«Це боротьба з корупцією чи боротьба з тими, хто про неї повідомляє, пане Клименко?» — запитує він.