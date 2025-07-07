Затримано агентів ФСБ, які планували теракт у Запоріжжі: хто був їхньою ціллю

СБУ затримала ворожих агентів / © УНІАН

Реклама

У Запоріжжі СБУ зірвала спробу ФСБ здійснити теракт у прифронтових регіонах України.

Про деталі йдеться у повідомленні відомства.

«У Запоріжжі затримано двох російських агентів, які готували підрив бійців 12-ї бригади спецпризначення „Азов“ Національної гвардії України. На замовлення ФСБ фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій (СВП) під службове авто „Азовців“, що воюють на передовій», — уточнили в СБУ.

Реклама

Затриманий агент / © СБУ

За інструкцією російської спецслужби агенти власноруч виготовили СВП, а потім відслідкували авто українських воїнів. Крім цього, фігуранти мали встановити на місці запланованого теракту приховану камеру з онлайн-трансляцією для ФСБ.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України. Наразі зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося про те, що контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала нову розгалужену агентурну мережу російської ФСБ, яка діяла у чотирьох регіонах.