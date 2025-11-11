Затриманий Магамедрасулов допоміг викрити корупцію в “Енергоатомі” — НАБУ

НАБУ

Затриманий співробітник Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Руслан Магамедрасулов раніше брав безпосередню участь у викритті масштабної корупційної схеми в державній компанії “Енергоатом”.

Про це в ефірі програми “УП.Чат” повідомив керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов.

“Руслан Магамедрасулов, який зараз перебуває у СІЗО, був безпосередньо дотичний до справи і завдяки йому ми отримали низку доказів, які відіграли ключову роль”, — заявив Абакумов.

За його словами, операція з викриття “системної корупції в “Енергоатомі”” була тривалою і багатоступеневою. На фінальному етапі в розслідуванні був задіяний майже весь склад НАБУ.

“Майже весь — тому що декілька наших співробітників наразі перебувають у СІЗО”, — додав він.

Абакумов також повідомив, що минулого тижня детективи НАБУ затримали ще одного посадовця “Енергоатому”, який діяв за тією ж схемою.

Слідство встановило, що в компанії діяла корупційна структура, за якою посадовці вимагали “відкати” за оплату виконаних робіт або поставлених товарів. Участь у схемі брали як фірми, пов’язані зі службовцями, так і сторонні компанії, які погоджувалися сплачувати хабарі, щоб отримати належні їм кошти.

“Це лише перші підозри, — наголосив Абакумов. — Далі подивимося, як розвиватиметься справа”.

Нагадаємо, Руслана Магамедрасулова затримали 21 липня під час масштабної операції СБУ та Офісу генпрокурора. Йому закидають участь у незаконній діяльності, пов’язаній із продажем технічної коноплі до Росії.

22 липня суд у Києві обрав Магамедрасулову запобіжний захід — тримання під вартою на 60 діб.

Також нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, детективи НАБУ влаштували обшуки у бізнесмена, співвласника студії “Квартал 95” Тимура Міндіча, міністра юстиції Германа Галущенка, його ексрадника Ігоря Миронюка, а також у компанії “Енергоатом”.