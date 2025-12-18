Затримки на кордоні з Польщею: у ДПСУ пояснили причину

Кордон з Польшею

На кордоні з Польщею можливе уповільнення руху транспортних засобів через технічні роботи у базі даних митної служби Республіки Польща.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, посилаючись на інформацію польської сторони.

За інформацією польських прикордонників, у зв’язку з проведенням сервісних робіт у базі даних митної служби Республіки Польща можливі затримки під час оформлення транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України. Це стосується всіх пунктів пропуску на кордоні з Львівською областю.

Завершення технічних робіт очікується орієнтовно до 15:00 за київським часом. Подорожуючих просять враховувати можливі затримки та планувати час перетину кордону заздалегідь.

Раніше повідомлялось, що від 10 грудня у деяких пунктах пропуску на українсько-румунському кордоні почала функціонувати цифрова система в’їзду та виїзду EES (Entry/Exit System).