- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 87
- Час на прочитання
- 1 хв
Затримки на кордоні з Польщею: у ДПСУ пояснили причину
Держприкордонслужба попереджає про можливі затримки на кордоні з Польщею у пунктах пропуску Львівської області через технічні роботи польської митниці.
На кордоні з Польщею можливе уповільнення руху транспортних засобів через технічні роботи у базі даних митної служби Республіки Польща.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, посилаючись на інформацію польської сторони.
За інформацією польських прикордонників, у зв’язку з проведенням сервісних робіт у базі даних митної служби Республіки Польща можливі затримки під час оформлення транспортних засобів як на в’їзд, так і на виїзд з України. Це стосується всіх пунктів пропуску на кордоні з Львівською областю.
Завершення технічних робіт очікується орієнтовно до 15:00 за київським часом. Подорожуючих просять враховувати можливі затримки та планувати час перетину кордону заздалегідь.
Раніше повідомлялось, що від 10 грудня у деяких пунктах пропуску на українсько-румунському кордоні почала функціонувати цифрова система в’їзду та виїзду EES (Entry/Exit System).