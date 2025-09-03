- Дата публікації
Затримки поїздів через обстріл: пошкоджено залізничну інфраструктуру на Кіровоградщині
Через ворожий обстріл у Кіровоградській області пошкоджено залізничну інфраструктуру. “Укрзалізниця” повідомляє про затримки низки рейсів у різних напрямках.
Внаслідок чергового російського обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка рейсів зазнає затримок.
Як повідомили в «Укрзалізниці», затримки можливі у таких поїздах:
№76 Кривий Ріг — Київ,
№75 Київ — Кривий Ріг,
№79 Дніпро — Львів,
№791 Кременчук — Київ,
№790 Кропивницький — Київ,
№121 Херсон — Краматорськ,
№85 Запоріжжя — Львів,
№38 Київ — Запоріжжя,
№37 Запоріжжя — Київ,
№51 Запоріжжя — Одеса,
№789 Кропивницький — Київ,
№119 Дніпро — Хелм,
№31 Запоріжжя — Перемишль,
№59 Харків — Одеса,
№65/165 Харків — Черкаси, Умань,
№102 Краматорськ — Херсон,
№80 Львів — Дніпро,
№120 Хелм — Дніпро,
№86 Львів — Запоріжжя,
№8 Одеса — Харків,
№54 Одеса — Дніпро,
№254 Одеса — Кривий Ріг.
Залізничники наголосили, що традиційно намагатимуться якомога швидше відновити пошкоджену інфраструктуру та скоротити час затримки.
