Укрaїнa
117
1 хв

Затримки поїздів через обстріл: пошкоджено залізничну інфраструктуру на Кіровоградщині

Через ворожий обстріл у Кіровоградській області пошкоджено залізничну інфраструктуру. “Укрзалізниця” повідомляє про затримки низки рейсів у різних напрямках.

Олена Кузьмич
Залізниця

Залізниця / © Укрзалізниця

Внаслідок чергового російського обстрілу та пошкодження залізничної інфраструктури в Кіровоградській області низка рейсів зазнає затримок.

Як повідомили в «Укрзалізниці», затримки можливі у таких поїздах:

  • №76 Кривий Ріг — Київ,

  • №75 Київ — Кривий Ріг,

  • №79 Дніпро — Львів,

  • №791 Кременчук — Київ,

  • №790 Кропивницький — Київ,

  • №121 Херсон — Краматорськ,

  • №85 Запоріжжя — Львів,

  • №38 Київ — Запоріжжя,

  • №37 Запоріжжя — Київ,

  • №51 Запоріжжя — Одеса,

  • №789 Кропивницький — Київ,

  • №119 Дніпро — Хелм,

  • №31 Запоріжжя — Перемишль,

  • №59 Харків — Одеса,

  • №65/165 Харків — Черкаси, Умань,

  • №102 Краматорськ — Херсон,

  • №80 Львів — Дніпро,

  • №120 Хелм — Дніпро,

  • №86 Львів — Запоріжжя,

  • №8 Одеса — Харків,

  • №54 Одеса — Дніпро,

  • №254 Одеса — Кривий Ріг.

Залізничники наголосили, що традиційно намагатимуться якомога швидше відновити пошкоджену інфраструктуру та скоротити час затримки.

Нагадаємо, що у Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу: яка є загроза.

