За кілька днів після інциденту Аблов підключився до засідання ВРП по відеозв’язку з лікарняної палати та заявив про перенесений інсульт / © "Схеми"

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Суддя Євгеній Аблов, колишній заступник голови ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка, наприкінці жовтня влаштував конфлікт в одеському ресторані — саме в той період, коли за документами, поданими ним до Вищої ради правосуддя, перебував на лікарняному.

Про інцидент в Одесі за участі Аблова свідчать відеозаписи із закладу, які отримали у своє розпорядження «Схеми» (Радіо Свобода) від джерел у правоохоронних органах.

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За кілька днів після цього інциденту Аблов підключився до засідання ВРП по відеозв’язку з лікарняної палати та заявив про перенесений інсульт. Саме через його скарги на стан здоров’я засідання ВРП неодноразово відкладали. У результаті розгляд справи триває вже три роки, а рішення щодо його звільнення судді досі не ухвалене.

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На відео від 24 жовтня суддя Євгеній Аблов разом із супутником відпочивав у ресторані в Аркадії (Приморський район Одеси), де і спалахнув конфлікт. На одному з кадрів представник закладу коментує ситуацію: «На жаль, наш гість, колишній суддя Аблов Євгеній, вже 3 години поводиться неадекватно, влаштовує дебош».

Через поведінку судді співробітники ресторану викликали працівників приватної охоронної компанії «Зевс», з якими Аблов продовжив конфліктувати. Цю фірму у ЗМІ раніше пов’язували із бізнес-групою Бориса Кауфмана та Олександра Грановського (обвинувачених у справах НАБУ і САП, які у 2025 році уклали угоду про визнання винуватості).

На відео суддя кричить до одного з приватних охоронців: «Я тобі пояснюю, ти — чорт! Ти ніколи не представився! Ви думаєте, що якщо ви з Кауфманом і Грановським, то ви, бл**ь, Бога взяли за „яйця“? (…) Прийде час, буде, і ТЦК, бл**ь, і ви будете відповідати за прізвищами… (…) Прийде час і ви всі ох***те! (…) Під***и, які працюють у приватних структурах» (в оригіналі — лайка російською, — ред.).

У пресслужбі бізнес-групи Кауфмана та Грановського заперечили, що вони мають стосунку до охоронної компанії «Зевс». Її нинішній власник Ігор Варбанець, президент одеської міської федерації боксу, у коментарі «Схемам» підтвердив, що співробітники «Зевсу» виїжджали на виклик в ресторан та викликали поліцію.

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На відео з ресторану чутно, як Аблов звертається до одного з поліцейських: «Ви мені, судді, погрожуєте! Я — суддя, затримуйте мене. На, на**й, затримуй мене!».

Інший чоловік на відео — супутник Аблова — демонструє службове посвідчення, втім, розгледіти його неможливо. Водночас на відео він промовляє: «Підполковник СБУ, але я нормальна людина».

Від джерел у правоохоронних органах, «Схемам» стало відомо, що поліція на місці склала протокол про дрібне хуліганство. За їхніми даними, суддя був нетверезий. Це журналістам підтвердили і в самому закладі. «Схемам» поки не вдалося зв’язатися із суддею Абловим.

Вже за три дні після інциденту в Одесі, 27 жовтня, Аблов підключився до засідання ВРП, яка розглядає дві скарги щодо його звільнення з посади судді — з лікарняної палати.

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Суддя Аблов підключився до засідання Вищої ради правосуддя з лікарняної палати / © скриншот з відео

«Я в лікарні знаходжуся, і мій стан не дозволяє мені брати участь навіть зараз…», — повідомив суддя Аблов членам ВРП та додав, що 6 жовтня в нього стався повторний інсульт. Згодом він показав палату на камеру та через медсестру покликав лікаря.

У довідці, яку Євгеній Аблов подав до ВРП і яка є у розпорядженні «Схем» від джерел, обізнаних зі справою, вказано, що лікарняний йому відкрили 23 жовтня — напередодні інциденту в одеському ресторані. Він мав проходити лікування до 1 листопада.

Листок непрацездатності судді Абдалова / © "Схеми"

Останнє засідання у Вищій раді правосуддя, після якого оголосили перерву, відбулося 27 жовтня, наступне — призначене на 24 листопада. Це розгляд Вищої ради правосуддя двох скарг судді Євгенія Аблова на рішення дисциплінарних палат про його звільнення.

Перше рішення ухвалила Перша дисциплінарна палата 3 лютого 2025 року. Справу відкрили за скаргами Романа Маселка та Тетяни Чижик на основі «плівок ОАСК» — записів НАБУ з кабінету тодішнього голови ОАСКу Павла Вовка. Палата дійшла висновку, що Аблов намагався встановити контроль над ухваленням потрібних рішень, щоб заблокувати роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів і зірвати кваліфікаційне оцінювання суддів.

Друге рішення ухвалила Третя дисциплінарна палата в лютому 2026 року, теж за скаргою Маселка. За даними DEJURE, йшлося про незаконний вплив на суддів. Аблов брав участь у конкурсі на посаду директора теруправління ДБР у Миколаєві, програв і оскаржив результат у суді. За даними НАБУ, через тодішнього голову ОАСКу Павла Вовка Аблов намагався вплинути на суддів Київського апеляційного адмінсуду, які розглядали цю справу, і забезпечити «процесуальну пасивність» конкурсної комісії.

У січні 2025 року Євген Аблов, згідно з даними ЗМІ, на одному з засідань ВРП попросив відкласти розгляд справи щодо його звільнення до закінчення свого лікування. Він поскаржився, що має підвищений тиск, поганий зір та попросив викликати медиків. Раніше Аблов не з’являвся на розгляд дисциплінарної справи та звинувачував у своїй хворобі членів ВРП.

Євгеній Аблов — автор фрази «Шеф, давай что-то учудим» із «плівок» НАБУ.

Він — суддя нині ліквідованого Окружного адміністративного суду Києва. У грудні 2013-го цей суддя зобов’язав спецпризначенців розігнати активістів Майдану, в 2017-му — визнав законною схему закупівлі так званих «рюкзаків Авакова», що дозволило сину тодішнього міністра внутрішніх справ уникнути покарання.

У вересні 2021 року в НАБУ повідомили про завершення досудового розслідування справи про створення «злочинної організації». Аблова і ще 11 осіб, зокрема, голову ОАСК Павла Вовка, підозрюють у тому, що згадана група мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України, Вищою радою правосуддя та «створення штучних перешкод у їхній роботі».

«Аблов бігав від співробітника НАБУ коридорами Вищого антикорупційного суду, де судді мали обирати йому заставу й розглядати питання про відсторонення від адміністративної посади. Заступник голови ОАСК під час перерви між справами вийшов із засідання, однак біля зали засідань на нього чекав детектив. Розслідування справи про створення злочинної організації і захоплення влади суддями ОАСК завершили ще у березні, проте Аблов ігнорував усі листи. Завдяки наполегливості НАБУ сьогодні він все ж підписав повідомлення про завершення досудового розслідування. Після цього Аблов втік із Вищого антикорупційного суду, забувши свій паспорт», — ідеться в повідомленні ЦПК в мережі Telegram.

Також після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, «Схеми» розповідали про роль суддів ОАСКу в підготовці плану Кремля з «легалізації» статусу Януковича в разі взяття Києва. Серед них згадувалося прізвище Євгенія Аблова. Тоді біглий експрезидент подав два позови до Окружного адміністративного суду міста Києва синхронно із накопиченням російських військ на кордоні з Україною, один із яких потрапив до судді Євгена Аблова в обхід правил розподілу судових справ між суддями, а інший — до судді Ігоря Качура, якого Янукович раніше особисто призначав заступником міністра промислової політики, а ще раніше Качур був членом ЦВК, яка оголосила Януковича обраним президентом у 2004 році.

У квітні 2023 року суддя Аблов намагався піти у відставку, але Вища рада правосуддя зупинила розгляд його заяви.

Від 2024 року, як повідомляє «Слідство.Інфо», Аблов подав 14 позовних заяв до членів ВРП, голови ВРП і самої ВРП, а також заявив відводи всім присутнім членам ВРП. Він, як стверджують журналісти, хотів піти відставку, але йому це не вдалося через скарги до ВРП за «плівками ОАСКу». Зокрема, Аблов разом із Павлом Вовком нібито організував повідомлення про хибне замінування будівлі ВРП. У той день мали розглядати порушення ним правил суддівської етики.

Втім, у лютому 2025 року, Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя все ж відправила суддю на звільнення, а він розповідав у соцмережах, що це USAID (агентство федерального уряду США, яке виділяло гроші на підтримку економіки та енергетичної системи, кібербезпеку, охорону здоров’я, гуманітарну допомогу, антикорупційну діяльність) винен у ліквідації ОАСКу.

За 2025 рік Євгеній Аблов отримав понад 1,1 мільйона гривень зарплати та понад 150 000 гривень пенсії.

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